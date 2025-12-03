حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة

أعلنت حماس، تسيلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم شمال قطاع غزة عند الساعة 5 مساء بتوقيت غزة.

يأتي ذلك في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى بالتعاون مع سرايا القدس .

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، بأن سلطات الاحتلال تسلّمت جثة جديدة من الصليب الأحمر كانت في قطاع غزة ولم يعرف بعد لمن تعود.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية ، أن عناصر من سرايا القدس وطاقم اللجنة المصرية استأنفوا عملية البحث عن جثة إسرائيلية كانت محتجزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.







