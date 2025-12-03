قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق تاريخي لإنهاء الاعتماد على الوقود الروسي

فون ديرلاين
فون ديرلاين
محمد على

أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية مؤقتة تاريخية لإنهاء واردات الغاز الروسي بشكل دائم والتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود  الروسي.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاقية باعتبارها فجر استقلال أوروبا الكامل في مجال الطاقة عن موسكو، ما يمثل تحولًا حاسمًا بعد عقود من الاعتماد.

ووافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي مؤقتًا على اتفاقية تاريخية لإنهاء اعتماد الاتحاد طويل الأمد على الطاقة الروسية، وهي خطوة أعلنها قادة الاتحاد الأوروبي بمثابة تحول دائم وحاسم.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتفاقية تضمن لأوروبا "طي هذه الصفحة، وطيها نهائيًا"، مُبشّرةً ببداية عهد من الاستقلال التام في مجال الطاقة عن موسكو.

الطريق إلى الاستقلال والتأثير المالي

ينص الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، على وقفٍ فعال ودائم لواردات الغاز الروسي، إلى جانب التخلص التدريجي من النفط الروسي. 

ووفقًا لفون دير لاين، كان لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي "REPowerEU" دورٌ فعّال في التغلب على أزمة الطاقة الحادة من خلال تنويع الموردين وتسريع الاستثمارات الخضراء.

وكانت الضربة المالية التي تلقّتها روسيا كبيرة، فقد انخفضت المدفوعات الشهرية للوقود الأحفوري من 12 مليار يورو في بداية حرب أوكرانيا إلى حوالي 1.5 مليار يورو اليوم. 

وقالت فون دير لاين: "نهدف إلى خفضها إلى الصفر".

التحول الأخضر المتسارع 

أدى هذا الفصل الاستراتيجي إلى تسريع التحول في مجال الطاقة في أوروبا. 

وأكدت فون دير لاين أن نصف كهرباء الاتحاد الأوروبي تأتي الآن من مصادر متجددة، وهي نسبة ترتفع إلى 74% عند إضافة الطاقة النووية منخفضة الكربون. 

ورحب فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، بالاتفاق، مشيرًا إلى أن أوروبا تُكمل "ملحمة بدأت منذ أكثر من نصف قرن". 

وأشاد بـ"النمو المذهل" للطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، التي ارتفعت بنسبة 40% في ثلاث سنوات، ولاحظ أن العديد من الدول الأعضاء تُعيد النظر في خططها للتخلص التدريجي من الطاقة النووية.
 

اتفاق تاريخي الوقود الروسي الروسي النمو المذهل المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

ايديكس

إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

محافظ أسيوط: انتخابات الدائرة الثالثة تسير بسلاسة.. وأدعو المواطنين للمشاركة

غزة

استمرار أعمال البحث عن جثمان محتجز إسرائيلي في شمال غزة

صورة أرشيفية

لبنان يؤكد في اجتماع لجنة الميكانيزم ضرورة تنفيذ القرار 1701

بالصور

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد