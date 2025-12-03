الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق تاريخي لإنهاء الاعتماد على الوقود الروسي

أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية مؤقتة تاريخية لإنهاء واردات الغاز الروسي بشكل دائم والتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الروسي.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاقية باعتبارها فجر استقلال أوروبا الكامل في مجال الطاقة عن موسكو، ما يمثل تحولًا حاسمًا بعد عقود من الاعتماد.

ووافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي مؤقتًا على اتفاقية تاريخية لإنهاء اعتماد الاتحاد طويل الأمد على الطاقة الروسية، وهي خطوة أعلنها قادة الاتحاد الأوروبي بمثابة تحول دائم وحاسم.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتفاقية تضمن لأوروبا "طي هذه الصفحة، وطيها نهائيًا"، مُبشّرةً ببداية عهد من الاستقلال التام في مجال الطاقة عن موسكو.

الطريق إلى الاستقلال والتأثير المالي

ينص الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، على وقفٍ فعال ودائم لواردات الغاز الروسي، إلى جانب التخلص التدريجي من النفط الروسي.

ووفقًا لفون دير لاين، كان لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي "REPowerEU" دورٌ فعّال في التغلب على أزمة الطاقة الحادة من خلال تنويع الموردين وتسريع الاستثمارات الخضراء.

وكانت الضربة المالية التي تلقّتها روسيا كبيرة، فقد انخفضت المدفوعات الشهرية للوقود الأحفوري من 12 مليار يورو في بداية حرب أوكرانيا إلى حوالي 1.5 مليار يورو اليوم.

وقالت فون دير لاين: "نهدف إلى خفضها إلى الصفر".

التحول الأخضر المتسارع

أدى هذا الفصل الاستراتيجي إلى تسريع التحول في مجال الطاقة في أوروبا.

وأكدت فون دير لاين أن نصف كهرباء الاتحاد الأوروبي تأتي الآن من مصادر متجددة، وهي نسبة ترتفع إلى 74% عند إضافة الطاقة النووية منخفضة الكربون.

ورحب فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، بالاتفاق، مشيرًا إلى أن أوروبا تُكمل "ملحمة بدأت منذ أكثر من نصف قرن".

وأشاد بـ"النمو المذهل" للطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، التي ارتفعت بنسبة 40% في ثلاث سنوات، ولاحظ أن العديد من الدول الأعضاء تُعيد النظر في خططها للتخلص التدريجي من الطاقة النووية.

