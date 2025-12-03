والدة شيماء جمال تتحول إلى تريند.. ورضوى الشربيني تسخر

في الأيام القليلة الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بعد ظهور والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بشكل متكرر في لقاءات وفيديوهات، الأمر الذي جعل اسمها يتصدر قوائم “التريند”.

وتحوّل ظهورها إلى مادة نقاش بين رواد السوشيال ميديا، بين من يرى أن لفت الانتباه مبالغ فيه، ومن يؤكد رفضه لتداول فيديوهاتها بهذه الطريقة.

استياء رضوى الشربيني

وفي تطور لافت، خرجت الإعلامية رضوى الشربيني عن صمتها، معبرة عن استيائها وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: «‏ادوس فين عشان ميطلعليش فيديوهات أم شيماء؟»

وكشفت ماجدة والدة الإعلامية شيماء جمال عن رأيها فى الحلقة الأخيرة من مسلسل “ورد وشيكولاته” الذى عرضت بالأمس وشهدت ضجة كبيرة.

وقالت والدة شيماء جمال لصدى البلد: الحلقة الأخيرة جاءت مطابقة للواقع ولم يكن هناك أى مخالفات بها حيث تم رصدها بصورة حقيقية.

وأضافت والدة شيماء جمال : كان يهمنى فى المقام الأول أن لا يوجه هذا العمل أى اساءة الى ابنتى شيماء جمال وهو ما تحقق ولذلك لم أقم برفع دعوى قضائية ضد صناع العمل.