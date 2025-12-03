قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
وصل 110.. زيادة الطعون على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات النواب أمام الإدارية العليا
النيابة تنتهي من سماع لأقوال والد السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور
فيديو ترامب النائم في اجتماع حكومي يثير الجدل
التضامن: 1.2 مليون شخص يستفيدون من برنامج كرامة بقيمة 11 مليار جنيه سنويا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

والدة شيماء جمال تتحول إلى تريند.. ورضوى الشربيني تسخر

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
يارا أمين

في الأيام القليلة الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بعد ظهور والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بشكل متكرر في لقاءات وفيديوهات، الأمر الذي جعل اسمها يتصدر قوائم “التريند”.

وتحوّل ظهورها إلى مادة نقاش بين رواد السوشيال ميديا، بين من يرى أن لفت الانتباه مبالغ فيه، ومن يؤكد رفضه لتداول فيديوهاتها بهذه الطريقة.

استياء رضوى الشربيني

وفي تطور لافت، خرجت الإعلامية رضوى الشربيني عن صمتها، معبرة عن استيائها وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: «‏ادوس فين عشان ميطلعليش فيديوهات أم شيماء؟»

وكشفت ماجدة والدة الإعلامية شيماء جمال عن رأيها فى الحلقة الأخيرة من مسلسل “ورد وشيكولاته” الذى عرضت بالأمس وشهدت ضجة كبيرة. 

وقالت والدة شيماء جمال لصدى البلد: الحلقة الأخيرة جاءت مطابقة للواقع ولم يكن هناك أى مخالفات بها حيث تم رصدها بصورة حقيقية. 

وأضافت والدة شيماء جمال : كان يهمنى فى المقام الأول أن لا يوجه هذا العمل أى اساءة الى ابنتى شيماء جمال وهو ما تحقق ولذلك لم أقم برفع دعوى قضائية ضد صناع العمل. 

الإعلامية الراحلة شيماء جمال شيماء جمال التريند الإعلامية رضوى الشربيني مسلسل “ورد وشيكولاته” ماجدة والدة الإعلامية شيماء جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

ايديكس

إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

ترشيحاتنا

الاسماعيلي

الإسماعيلي يبدأ تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة الجونة

محمد شريف

خاص .. تحرك سريع من محمد شريف بعد المشادة مع حلمى طولان

يوسف محمد

شوبير عن وفاة سباح نادي الزهور: قلبي بيوجعني وماحدث لا يمكن تبريره

بالصور

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد