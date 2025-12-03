قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة العربية للتصنيع تعقد شراكة استراتيجية مع شركة “ورك شوب تكنولوجي” الصينية
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
برلمان

عاصم سليمان: جائزة شجرة الزيتون للرئيس السيسي تكريم يليق بقائد استثنائي ورمز للسلام

عاصم سليمان الأمين المساعد للجنة إدارة الأزمات بحزب الجبهة الوطنية
عاصم سليمان الأمين المساعد للجنة إدارة الأزمات بحزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أشاد عاصم سليمان الأمين المساعد للجنة إدارة الأزمات بحزب الجبهة الوطنية بإجماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بمنح جائزة شجرة الزيتون للسلام، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدًا أن هذا التكريم الدولي من 43 دولة عربية وأوروبية ومتوسطية، يعكس التقدير العالمي لدوره القيادي في ترسيخ السلام الإقليمي، وجهوده الحاسمة في وقف الحرب على غزة وفتح أفق حقيقي لاستعادة المسار السياسي.

وأكد عاصم سليمان في بيان له أن الجائزة تمثل تكريما مستحقا لقائد حكيم ذو رؤية ثاقبة، استطاع أن يجمع الكلمة ويقود المنطقة بعقلانية وهدوء في أكثر اللحظات اشتعالًا، وقال: "43 دولة تجتمع لتكريم قائد آمن بالسلام وصنعه بشجاعة لا تضاهى، إنه الرئيس السيسي، ضمير الشرق الحي وصوت الحكمة في زمن الاضطراب."

وأضاف أن غزة كانت ولا تزال في عقل وقلب الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن مصر لم تتأخر لحظة عن القيام بدورها الإنساني والتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، وكانت السباقة في نداء الإنسانية وتقديم المساعدات وفتح الأبواب للحوار.

وأشار عاصم سليمان إلى أن هذا التكريم الدولي يعكس ليس فقط تقدير العالم لجهود الرئيس السيسي في وقف الحرب، بل يعد أيضًا اعترافا بدور مصر الريادي في محيطها العربي والإقليمي، وحرصها الدائم على تغليب صوت العقل والحوار على لغة السلاح، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها كصاحبة قرار مؤثر ورؤية تحظى بالاحترام الدولي في مختلف المحافل.

وشدد سليمان على أن الرئيس السيسي زعيم استثنائي في سجل التاريخ، وقائد نقش اسمه في ذاكرة العالم كرمز للسلام والاستقرار في منطقة تعصف بها الأزمات.

السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام غزة وقف الحرب السلام الإقليمي

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

الهيئة العربية للتصنيع توسّع شراكاتها الإقليمية باتفاقية تعاون مع "أونيب" الإماراتية

تعاون مصري–إماراتي جديد.. العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة أونيب للتجارة

جولة التأمين الصحي الشامل

الهيئة العامة للتأمين الشامل تبدأ سلسلة جولات ميدانية مع مقدمي الخدمة الصحية

جانب من الفاعليات

بدء إجراءات تدشين متحف جامعة القاهرة لعرض المومياوات والمقتنيات والمخطوطات النادرة

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

