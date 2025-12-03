فريق الكرة بالأهلي يستأنف تدريباته غداً وسط غيابات بالجملة

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات غدًا الخميس، منهياً بذلك فترة راحة طويلة استمرت 5 أيام، حصل عليها اللاعبون بعد مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ مران الأهلي غدًا استعدادًا للمرحلة المقبلة، حيث يستعد الفريق لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس رابطة الأندية، ضد نادي إنبي، يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري.

ويغيب 15 لاعبًا عن تدريبات النادي الأهلي غدًا بسبب انضمامهم إلى المنتخبات الوطنية.

قائمة غيابات الأهلي الدولية في التدريبات الجماعية غدًا

يغيب 8 لاعبين لانضمامهم إلى منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا، وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو، محمود حسن تريزيجيه، ومروان عطية.

كما انضم 4 لاعبين إلى منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، وهم: محمد شريف، أفشة، ياسين مرعي، وكريم فؤاد.

ويتواجد أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب الثاني في قطر، بينما يشارك محمد علي بن رمضان مع منتخب تونس، والمالي أليو ديانج مع منتخب مالي للمشاركة في أمم إفريقيا.