خالد طلعت: ركلة الجزاء على ديانج صحيحة «مليون في المية»

علّق الناقد الرياضي خالد طلعت على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد لاعب الأهلي أليو ديانج، مؤكدًا أن القرار كان صحيحًا تمامًا وفقًا للقانون.

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “الناس اللي بتقول إن ركلة الجزاء اللي اتحسبت على ديانج مش صح”.

وتابع: “إيده مفرودة في غير وضعها الطبيعي والتصويبة راحت لإيده مباشرة من غير ما تغير اتجاهها.. ضربة جزاء صحيحة مليون في المية”.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير عن الأسباب التى أدت إلى غياب لاعبى النادى الأهلى عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر من اليوم الأول، استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجارى إلى 18 يناير المقبل.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعى عبر «أون سبورت»، إن لاعبى الأهلى سيشهدون تأخيرًا فى الانضمام للمعسكر لمدة 24 ساعة، حيث من المقرر التحاقهم بالمعسكر يوم الخميس بدلًا من الأربعاء.

وأضاف أن قرار التأجيل جاء لمنح لاعبى الفريق الأحمر فترة راحة مستحقة بعد سلسلة من المباريات المتتالية، كان آخرها مواجهة الجيش الملكى المغربى فى دورى أبطال أفريقيا.

ويواصل المنتخب الوطنى استعداداته من خلال معسكر مفتوح بدأ صباح اليوم، الأربعاء، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بـ«مشروع الهدف» فى مدينة السادس من أكتوبر، تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن ومديره الفنى المساعد إبراهيم حسن، ضمن خطة التحضير للبطولة القارية المرتقبة.