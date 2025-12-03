أحمد حسن يكشف حقيقة العروض المقدمة لرحيل مروان عطية عن الأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن حقيقه العروض المقدمة للاعب مروان عطية لرحيلة عن الأهلي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر في الأهلي: لم نتلق عروض رسمية لرحيل مروان عطية.. وندرس تعديل راتب اللاعب ولكن في نهاية الموسم.

و كان قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إحالة أحداث مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة بدورى أبطال إفريقيا إلى لجنة الانضباط.



وأدان كاف، فى بيان رسمى الخروقات الأمنية الخطيرة التى وقعت خلال مباراة دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الجيش الملكى المغربى والأهلى، وكذلك مباراة شبيبة القبائل الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى.

وأضاف كاف فى بيانه "لقد أُحيلت هذه الحوادث إلى مجلس التأديب التابع له للتحقيق فيها".



وقد كانت مباريات الأهلى والجيش الملكى التى أقيمت بالرباط ومباراة شبيبة القبائل ويانج أفريكانز التى أقيمت بالجزائر شهدت وقائع مؤسفة ترتبط بالشغب الجماهيرى.