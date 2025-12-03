فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفلان بإستيقاف طفل آخر وسرقته بالإكراه بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الطفلان الظاهران بمقطع الفيديو (سن12 – مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) ، وبمواجهتهما قررا بأن الواقعة بتاريخ 1/الجارى حال سيرهما بدائرة المركز حدثت مشادة كلامية بينهما وبين طفل أخر لرفضه إعطائهما مبلغ مالى على سبيل الإستجداء ، فتحصلا منه على مبلغ مالى كرهاً حيث تدخل أحد المارة وأعاد المبلغ له.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.