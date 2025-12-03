أسلحة بيضاء وصدادة حديدية.. القبض على طرفى مشاجرة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 30 نوفمبر الماضى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بين طرف أول :(شخصين "لهما معلومات جنائية" أحدهما مصاب بجرح قطعى) ، وطرف ثان: (4 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة ، بسبب خلافات بينهم لإصطدام أحد أفراد الطرف الأول بأحد أفراد الطرف الثانى أثناء وقوفه بدائرة القسم تدخل على إثرها باقى الطرفان وتعدوا على بعضهم بالضرب بإستخدام (4 سلاح أبيض – صدادة حديدية).

وأمكن ضبط طرفـى المشاجرة وكذا ضبط الأسلحة المستخدمة فى التعدى وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العام التحقيق.