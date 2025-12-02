بسبب رفض خطبته .. تفاصيل مشاجرة بين عائلتبن بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله القائم على النشر بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى عليه ووالدته بالضرب وإضرام النيران بدراجته النارية بالمنيا.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى).. حيث تبين أنه بتاريخ 12 أكتوبر الماضى تبلغ لمركز شرطة ملوى من (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (القائم على النشر) لقيامه بالتعدى عليها بالسب لخلافات بينهما لرفضها خطبته لنجلتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور فى حينه .

وبتاريخ 19 نوفمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة ملوى من القائم على النشر بتضرره من قيام (4 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى عليه ووالدته بالضرب وإحداث إصابته لسابقة تعديه على المُبلغة الأولى بالسب ، وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، وبسؤال الشاكى عن عدم إبلاغه بقيام المشكو فى حقهم بإضرام النيران بالدراجة النارية خاصته أفاد بعدم قيامه بالإبلاغ لكونها "منتهية التراخيص" وأنها ملك أحد أصدقائه قام بإستعارتها منه وأن التلفيات التى حدثت بها بسيطة قام بإصلاحها فى حينه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.