تفاصيل مثيرة | القصة الكاملة في مقتل شاب على يد أصدقائه بالطالبية

في ضوء الإجراءات القانونية المتخذة ضد واقعة قتل في منطقة الطالبية، تمكنت التحقيقات من كشف الغموض حول الحادث من خلال تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، مسفرا عن تفاصيل جديدة، تحولت خلاله القضية إلى محكمة الجنايات والتي انتهت بالحكم بالمؤبد على المتهم.





علاقة صداقة ثم نية قتل

وخلال جلسات المحاكمة، تبين من واقع الأوراق والتحقيقات أن المتهم الأول “محمود.هـ” كان قد تعرّف على المجني عليه «معاوية.م» عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشأت بينهما علاقة صداقة، دعاه المجني عليه إلى مسكنه، إلا أن المتهم الأول استسلم بحسب الحيثيات لـ«وساوس شيطانية» دفعته للتفكير في قتل صديقه وسرقته، وأن المتهم الأول عرض فكرة قتل المجني عليه وسرقته على المتهم الثاني «جمعه.ت» فوافقه الأخير، وشرعا في وضع خطة محكمة لاستدراج المجني عليه داخل مسكنه والانفراد به.

وفي سياق المحاكمة، أوضحت أن المتهمين توجها إلى شقة المجني عليه بعد تجهيز زجاجتين كبيرتين لاستخدامهما في الاعتداء، وبمجرد دخولهما، عاجل المتهم الأول المجني عليه بضربة بزجاجة على رأسه أسقطته أرضًا، ثم جلس المتهم الثاني فوقه وانتزع حزام بنطاله وسلمه للأول، الذي استخدمه في خنق المجني عليه حتى أزهق روحه، ثم جرّه على الأرض بالحزام للتأكد من وفاته، أن المتهمين سرقا هواتف المجني عليه ومبلغًا ماليًا وساعة يد وبعض ملابسه، وارتديا جزءًا منها قبل أن يلوذا بالفرار، تاركين ملابسهما الملطخة بالدماء داخل الشقة.



وعن المتهمين الأول والثاني التقيا بالمتهم الثالث «مؤيد.ح» عقب الجريمة، وأخبراه بما حدث، كما باعا له أحد الهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليه، بينما قال شقيق المجني عليه، في شهادته إنه توجه إلى مسكن شقيقه بعد تأخره في الرد على الاتصالات، وفوجئ به جثة غارقة في دمائه، مؤكدًا سرقة هاتفه المحمول، واتهم المتهمين بقتله.



وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتجت عن أسفكسيا الخنق بسبب الضغط على العنق، كما أظهرت الأدلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية للدماء داخل الشقة مع بصمة المجني عليه، وقد تبين من تفريغ الذاكرة الوميضية المصاحبة للأحراز وجود مقاطع تُظهر المتهمين يصعدان إلى شقة المجني عليه ثم يغادرانها وحدهما، وقد بدّلا ملابسهما بملابس تعود للمجني عليه.

وفي الختام، رأت محكمة جنيات الجيزة أن الأدلة قد استقرت بيقينها ضد المتهمين الثلاثة، فقضت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، مشيرة إلى أن المتهم الأول أقر تفصيليًا أمام النيابة بارتكاب الجريمة، وكذلك المتهم الثاني، إلا أنه عاد وأنكر ما نُسب إليه خلال جلسة المحاكمة، وهو ما لم تطمئن له المحكمة في ضوء باقي الأدلة.