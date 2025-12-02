فوز وإعادة.. ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القاهرة

ننشر أسماء الفائزين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة القاهرة وأيضا الإعادة بين عدد من المرشحين.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز القائمة الوطنية في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وفوز القائمة الوطنية في دائرة شرق الدلتا في انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم ابطال جزئي للجنة ٤٩ التابعة لدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية لتداول ورقة اقتراع خارج المقر الانتخابي

وأكد رئيس الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية جرت في المرحلة الثانية في نزاهة وانضباط شديد ومنافسة حقيقة بين كافة المرشحين

وأكد رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه او تخشى من إعلانه ولا تستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات مجلس النواب

وواصلت الجالية المصرية فى الكويت التصويت فى ثانى وآخر أيام اقتراع المصريين بالخارج فى جولة الإعادة والدوائر الـ 19 المُبطلة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمقر اللجنة الانتخابية بأرض المعارض بمنطقة مشرف فى الكويت تحت إشراف السفير المصرى بدولة الكويت رئيس اللجنة الانتخابية، السفير محمد أبو الوفا.

انطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت دولة الكويت وتستمر حتى التاسعة مساء وفق المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهد اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في دولة الكويت ضمن جولة الإعادة والدوائر الـ 19 المُبطلة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إقبالا ملحوظا من أبناء الجالية المصرية في الكويت.