اصطدمت الملاكي بالتوكتوك.. إصابة 6 من بينهم طفلان بحادث تصادم بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث على طريق جمصة المنصورة بجوار بنزينة عمار ببلقاس بمحافظة الدقهلية حيث وقع تصادم توكتوك وسيارة ملاكي.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم توكتوك وملاكي وأسفر عن وقوع مصابين .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من:

حسن علي مقله 54 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج، اشتباه كسر بقاع الجمجمة.

إيمان أحمد عبدالجواد عفيفي 48 عاما مقيمة كفر الطويلة بطلخا وأصيبت بكدمات بالجسم.

وعبد الغفور رمضان عبدالغفور 48 عاما وإصابته بكسر مضاعف بالساق اليسرى.

شروق حسن علي 25 عاما باشتباه كسر بالساق اليسرى والحوض.

محمد طارق عبدالتواب 6 أعوام، اشتباه كسر بالساق اليمنى.

وتمرة طارق عبدالتواب 3 أعوام وإصابتها بكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.