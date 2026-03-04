قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك
رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي
محافظات

الدقهلية.. ضبط 180 كيلو لحوم ومخلل مجهولة المصدر وتحرير 306 مخالفات تموينية

همت الحسينى

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز على مدار ثلاثة أيام.

ففي قطاع المخابز، تحت إشراف  ياسر السعودي وكيل المديرية، أسفرت الحملات عن تحرير 189 مخالفة تموينية تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات القياسية، وعدم وجود سجلات تشغيل، ومخالفات الاشتراطات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

أما على مستوى الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، فقد تم تحرير 78 مخالفة تموينية متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، والغش التجاري، وعدم وجود فواتير، وضبط سلع مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملات من ضبط واقعة ذبح خارج السلخانة والتحفظ على 30 كجم من اللحوم، بالإضافة إلى ضبط 150 كيلو مخلل مجهول المصدر وبدون مستندات، وتم تحرير مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي، والتحفظ على 8 قرائص سجائر مخالفة، كما أسفرت الحملات عن ضبط مخالفات داخل مصانع أعلاف الأسماك، حيث تم التحفظ على كميات من السلع مجهولة المصدر شملت 50 طن رجيع كون و16 طن جيلاتين بدون بيانات.

وفي مجال التجار التموينيين، تم تحرير 36 مخالفة مع متابعة دقيقة لانتظام صرف المقررات التموينية والمنحة الرمضانية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 3 مخالفات لبيع أسطوانات الغاز التجاري بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان..لا تغفلي عنه على سفرتك

