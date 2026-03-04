الدقهلية.. ضبط 180 كيلو لحوم ومخلل مجهولة المصدر وتحرير 306 مخالفات تموينية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز على مدار ثلاثة أيام.

ففي قطاع المخابز، تحت إشراف ياسر السعودي وكيل المديرية، أسفرت الحملات عن تحرير 189 مخالفة تموينية تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات القياسية، وعدم وجود سجلات تشغيل، ومخالفات الاشتراطات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

أما على مستوى الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، فقد تم تحرير 78 مخالفة تموينية متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، والغش التجاري، وعدم وجود فواتير، وضبط سلع مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملات من ضبط واقعة ذبح خارج السلخانة والتحفظ على 30 كجم من اللحوم، بالإضافة إلى ضبط 150 كيلو مخلل مجهول المصدر وبدون مستندات، وتم تحرير مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي، والتحفظ على 8 قرائص سجائر مخالفة، كما أسفرت الحملات عن ضبط مخالفات داخل مصانع أعلاف الأسماك، حيث تم التحفظ على كميات من السلع مجهولة المصدر شملت 50 طن رجيع كون و16 طن جيلاتين بدون بيانات.

وفي مجال التجار التموينيين، تم تحرير 36 مخالفة مع متابعة دقيقة لانتظام صرف المقررات التموينية والمنحة الرمضانية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 3 مخالفات لبيع أسطوانات الغاز التجاري بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.