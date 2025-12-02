ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية

ننشر أسماء الفائزين في انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الغربية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز القائمة الوطنية في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وفوز القائمة الوطنية في دائرة شرق الدلتا في انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 .

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم ابطال جزئي للجنة ٤٩ التابعة لدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية لتداول ورقة اقتراع خارج المقر الانتخابي.

وأكد رئيس الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية جرت في المرحلة الثانية في نزاهة وانضباط شديد ومنافسة حقيقة بين كافة المرشحين.

وأكد رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه او تخشى من إعلانه ولا تستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات مجلس النواب.

واصلت الجالية المصرية فى الكويت التصويت فى ثانى وآخر أيام اقتراع المصريين بالخارج فى جولة الإعادة والدوائر الـ 19 المُبطلة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمقر اللجنة الانتخابية بأرض المعارض بمنطقة مشرف فى الكويت تحت إشراف السفير المصرى بدولة الكويت رئيس اللجنة الانتخابية، السفير محمد أبو الوفا.

انطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت دولة الكويت وتستمر حتى التاسعة مساء وفق المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهد اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في دولة الكويت ضمن جولة الإعادة والدوائر الـ 19 المُبطلة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إقبالا ملحوظا من أبناء الجالية المصرية في الكويت.