بدء عودة التيار الكهربائي إلى مناطق في بغداد

أفادت تقارير لوسائل إعلام دولية ببدء عودة التيار الكهربائي إلى مناطق في بغداد، و ذلك بعد انقطاع الكهرباء في البلاد بسبب هجوم سيبراني اسرائيلي.



و من جانبه، أفاد مسؤول وحدة السيطرة في وزارة الكهرباء العراقية إحسان جابر الساعدي، الأربعاء، بانهيار منظومة التيار الكهرباء في عموم البلاد.



وقال الساعدي في تصريحات صحفية، إن هجوماً سيبرانياً إسرائيلياً يقف وراء الانقطاع التام للتيار الكهربائي في العراق، بحسب تقارير لوسائل إعلام عالمية.

وأضاف "الهجوم استهدف البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، ما أدى إلى انهيار شامل في الشبكة وانقطاع التيار في عدد من المحافظات".



وأكد أن "الهجوم السيبراني بدأ بمحطات الكهرباء في محافظات البصرة وذي قار والمثنى وميسان، ما تسبب بانقطاع في عموم العراق"، منوهاً بأن هجوماً سيبرانياً آخر استهدف محطة إنتاج الكهرباء في جنوب بغداد ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن العاصمة وشمل حتى المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية.





من جانبها، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن انقطاع المنظومة الكهربائية في جميع محافظات العراق نتيجة "عطل فني طارئ" أدى إلى خروج أغلب خطوط نقل الطاقة عن الخدمة.





وذكرت الوزارة في بيان أن الفرق الفنية باشرت فوراً أعمال المعالجة لإصلاح العطل بأسرع وقت ممكن، متوقعة عودة الكهرباء تدريجياً خلال الساعات المقبلة، ودعت المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة أثناء الانقطاع.





وأكدت أن فرق الطوارئ تواصل مراقبة الوضع لحين استقرار المنظومة بالكامل، مع اتخاذ تدابير فنية لمنع تكرار الحادث.