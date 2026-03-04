البترول تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المتعرضة لحادث قبالة السواحل الليبية وتؤكد احتفاظها بحقها القانوني تجاه مروجي الشائعات

أعلنت وزارة الدولة للإعلام أنها تلقت من وزارة البترول والثروة المعدنية بيانًا نفت فيه أي صلة لجمهورية مصر العربية بناقلة الغاز الطبيعي المسال التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية اليوم.

وأوضحت وزارة الدولة للإعلام - وفق بيان اليوم /الأربعاء/ - أنها تأمل أن يحظى بيان وزارة البترول والثروة المعدنية باهتمام ونشر وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، التزامًا بالدقة والقواعد المهنية المستقرة فيما يُنشر للرأي العام الداخلي ومتابعي الشأن المصري في الخارج.

كما أعربت الوزارة عن أملها في أن تبادر جميع وسائل الإعلام المصرية وغير المصرية التي نشرت أو بثت الأخبار غير الصحيحة المشار إليها إلى تصحيحها وفقًا للبيانات الرسمية الدقيقة الواردة في بيان وزارة البترول.

من جانبها، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية - جملة وتفصيلًا - ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية، مؤكدة بشكل قاطع أن الناقلة لم تكن متجهة إلى أي من الموانئ المصرية، كما أنها غير مدرجة ضمن أي تعاقدات لتوريد أو استقبال شحنات غاز طبيعي مسال إلى جمهورية مصر العربية.

وشددت الوزارة على أن ما أثير في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، مهيبة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة قبل نشر أو تداول أي معلومات، حفاظًا على المهنية الإعلامية ومنعًا لإثارة أي لبس أو بلبلة.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية احتفاظها بحقها القانوني، داخل مصر وخارجها، تجاه مروجي الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تمس المصالح الوطنية المصرية.