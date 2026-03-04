الإمارات تعفي المتأثرين بإغلاق الأجواء من غرامات تأخر المغادرة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن إعفاء جميع المسافرين الذين تعذر عليهم مغادرة الدولة نتيجة إغلاق المجال الجوي من الغرامات المترتبة على التأخير، في خطوة إنسانية تعكس حرص الإمارات على تسهيل أوضاع المواطنين والمقيمين والزوار في الظروف الاستثنائية.

وأكدت الهيئة أن القرار يشمل: حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة، وأصحاب تصاريح المغادرة، والمقيمين الذين ألغوا إقاماتهم تمهيداً لمغادرتهم.

ويطبق هذا الإعفاء على أي غرامات صدرت اعتباراً من 28 فبراير 2026، لضمان معالجة أوضاع الجميع القانونية دون أي أعباء مالية بسبب الظروف الخارجة عن إرادتهم.

وقالت الهيئة إن القرار يأتي استجابة للتحديات الاستثنائية التي أدت لتعليق أو إعادة جدولة الرحلات الجوية، مؤكدة أن فرق العمل في المطارات ومراكز سعادة المتعاملين تواصل تقديم الدعم وتسهيل الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان راحة المسافرين المتأثرين.

وأضافت أن الإمارات، بفضل قيمها الإنسانية ونهجها القائم على التسامح والتضامن، تحرص على توفير الدعم اللازم للزوار والمقيمين في أوقات الطوارئ، لتظل الدولة وجهة آمنة وقادرة على إدارة التحديات بكفاءة ومهنية.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات أو إجراءات تنظيمية جديدة، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم واستمرارية الخدمات في جميع الظروف.