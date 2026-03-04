قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد 15 شهرا.. تفاصيل
الإمارات تعفي المتأثرين بإغلاق الأجواء من غرامات تأخر المغادرة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن إعفاء جميع المسافرين الذين تعذر عليهم مغادرة الدولة نتيجة إغلاق المجال الجوي من الغرامات المترتبة على التأخير، في خطوة إنسانية تعكس حرص الإمارات على تسهيل أوضاع المواطنين والمقيمين والزوار في الظروف الاستثنائية.

وأكدت الهيئة أن القرار يشمل: حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة، وأصحاب تصاريح المغادرة، والمقيمين الذين ألغوا إقاماتهم تمهيداً لمغادرتهم.

ويطبق هذا الإعفاء على أي غرامات صدرت اعتباراً من 28 فبراير 2026، لضمان معالجة أوضاع الجميع القانونية دون أي أعباء مالية بسبب الظروف الخارجة عن إرادتهم.

وقالت الهيئة إن القرار يأتي استجابة للتحديات الاستثنائية التي أدت لتعليق أو إعادة جدولة الرحلات الجوية، مؤكدة أن فرق العمل في المطارات ومراكز سعادة المتعاملين تواصل تقديم الدعم وتسهيل الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان راحة المسافرين المتأثرين.

وأضافت أن الإمارات، بفضل قيمها الإنسانية ونهجها القائم على التسامح والتضامن، تحرص على توفير الدعم اللازم للزوار والمقيمين في أوقات الطوارئ، لتظل الدولة وجهة آمنة وقادرة على إدارة التحديات بكفاءة ومهنية.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات أو إجراءات تنظيمية جديدة، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم واستمرارية الخدمات في جميع الظروف.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإمارات إعفاء جميع المسافرين الجنسية والجمارك وأمن المنافذ أخبار الإمارات

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

فراخ مقرمشة بصوص كريمي بالفلفل الأسود .. المقادير والطريقة

إطلالة رمضانية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

