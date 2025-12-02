ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ

ننشر أسماء الفائزين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة كفر الشيخ.

وجاءت نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة كفر الشيخ كالتالي:

- الدائرة الأولى كفر الشيخ

تجرى الإعادة بين محمد عبدالحميد عرابي، ومحمد مصطفى حسين، وباسم عبدالمحسن حجازي، وعلاء إبراهيم علي، ومحي الدين فتح الله، وسمير عبدالمجيد الشهاوي

- الدائرة الثانية سيدي سالم

تجرى الإعادة بين توفيق إبراهيم علي، ومحمد عبدالجليل بسطويسي، وعلي أحمد علي، ومحمد محمد السعيد

- الدائرة الثالثة الحامول

تجرى الإعادة بين أحمد علاء الدين السيد، وعزت عبدالمنعم محمد، وأحمد رجب محمد، ويونس عبدالرازق فرج

- الدائرة الرابعة دسوق

تجرى الإعادة بين عادل محمد النجار ومحمد سعد الصمودي ومحمد شعبان عبدالمجيد وعادل عبدالسلام جعفر ومحمد عبدالعليم خليفة وسيد أحمد عيسى

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز القائمة الوطنية في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وفوز القائمة الوطنية في دائرة شرق الدلتا في انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم ابطال جزئي للجنة ٤٩ التابعة لدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية لتداول ورقة اقتراع خارج المقر الانتخابي.

وأكد رئيس الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية جرت في المرحلة الثانية في نزاهة وانضباط شديد ومنافسة حقيقة بين كافة المرشحين.

وأكد رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه او تخشى من إعلانه ولا تستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات مجلس النواب.