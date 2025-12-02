قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
منتخب المغرب يضرب جزر القمر بثلاثية في كأس العرب
حوادث

ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي
إسلام دياب

ننشر أسماء الفائزين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة كفر الشيخ.

وجاءت نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظة كفر الشيخ كالتالي:

- الدائرة الأولى كفر الشيخ
تجرى الإعادة بين محمد عبدالحميد عرابي، ومحمد مصطفى حسين، وباسم عبدالمحسن حجازي، وعلاء إبراهيم علي، ومحي الدين فتح الله، وسمير عبدالمجيد الشهاوي

- الدائرة الثانية سيدي سالم
تجرى الإعادة بين توفيق إبراهيم علي، ومحمد عبدالجليل بسطويسي، وعلي أحمد علي، ومحمد محمد السعيد

- الدائرة الثالثة الحامول
تجرى الإعادة بين أحمد علاء الدين السيد، وعزت عبدالمنعم محمد، وأحمد رجب محمد، ويونس عبدالرازق فرج

- الدائرة الرابعة دسوق
تجرى الإعادة بين عادل محمد النجار ومحمد سعد الصمودي ومحمد شعبان عبدالمجيد وعادل عبدالسلام جعفر ومحمد عبدالعليم خليفة وسيد أحمد عيسى

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز القائمة الوطنية في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وفوز القائمة الوطنية في دائرة شرق الدلتا في انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم  ابطال جزئي للجنة ٤٩ التابعة لدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية لتداول ورقة اقتراع خارج المقر الانتخابي.

وأكد رئيس الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية جرت في المرحلة الثانية في نزاهة وانضباط شديد ومنافسة حقيقة بين كافة المرشحين.

وأكد رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه او تخشى من إعلانه ولا تستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات مجلس النواب.

انتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب 2025

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

