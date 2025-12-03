قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

فيديو ترامب النائم في اجتماع حكومي يثير الجدل

القسم الخارجي

بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، وكأنه يقاوم النعاس أمس الثلاثاء أثناء اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، حيث أغلق عينيه في عدة مناسبات وظهر وكأنه يغفو لحظياً، وذلك بعد أن انتقد تغطية وسائل الإعلام التي أشارت إلى علامات تعب في أداء الرئيس خلال ولايته الثانية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن ترامب فقد، خلال الاجتماع الذي استمر لساعتين و17 دقيقة، تركيزه عدة مرات.

وبحسب شهود ومقاطع الفيديو المنشورة، خلال اللقاء بدا ترامب أحياناً غير قادر على إبقاء عينيه مفتوحتين أثناء حديث الوزراء عن أعمالهم وتقديم الثناء له.

رد البيت الأبيض

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس كان "يستمع بانتباه ويدير الاجتماع بالكامل"، مشيرةً إلى أن ترامب أظهر نشاطه خلال فقرة الأسئلة والإجابات في نهاية الاجتماع، رغم ملاحظات بعض الحاضرين حول ما بدا عليه من إرهاق.

وأضافت ليفيت أن جميع اجتماعات مجلس الوزراء في ولايته الثانية مفتوحة أمام الإعلام، ما يعكس الشفافية ويؤكد حضور الرئيس المستمر أمام الرأي العام.

تفسير الإرهاق

ويأتي ظهور ترامب بهذه الحالة بعد أيام من صدور تقرير حول صحته، أشارت فيه صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه أصبح أقل ظهوراً في العلن، وأن علامات التقدم في العمر بدأت تظهر عليه.

ورد البيت الأبيض الأسبوع الماضي بنشر مذكرة طبية من الطبيب الرئاسي الكابتن شون باربابيلا، تؤكد أن نتائج الفحوصات المتقدمة للقلب والبطن "تظهر أن الرئيس لا يزال يتمتع بصحة ممتازة".

ورغم هذه الفحوصات، لاحظ المراقبون ظهور ترامب متعباً خلال الاجتماع، خصوصاً مع استمرار نشاطه المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي ليل الاثنين، والذي امتد حتى ما يقرب من منتصف الليل.

تاريخ قصير من الغفوات العامة

ويعد هذا ثاني ظهور علني للرئيس وهو يغفو أو يغلق عينيه خلال أقل من شهر؛ إذ سبق أن لوحظ ذلك خلال حدث في المكتب البيضاوي بتاريخ 6 نوفمبر، ما أثار نقاشاً واسعاً حول قدرته البدنية على إدارة مهامه الرئاسية في هذه المرحلة من العمر.

ترامب البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سي إن إن

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
طواجن البروتين مع الخضار
