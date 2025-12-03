النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور

تستمع جهات التحقيق بالقاهرة، لأقوال رئيس اتحاد السباحة والعاملين على تنظيم البطولة في واقعة وفاة الطفل يوسف محمد لاعب نادي الزهور، الذي توفي خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، اثر توقف كامل في عضلة القلب.

‏‎

وكشف التقرير الطبي الصادر بشأن وفاة السباح الناشئ يوسف محمد، الذي توفي خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، عن تسلسل الحالة منذ وصوله إلى المستشفى وحتى إعلان وفاته.

‏‎تفاصيل التقرير الطبي لوفاة سباح نادي الزهور يوسف محمد

‏‎ووفقًا للتقرير، فقد وصل الطفل إلى المستشفى يوم 2 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 6:10 مساءً وهو يعاني من توقف كامل في عضلة القلب وانعدام التنفس قبل وصوله.



‏‎وبمجرد استقباله، بدأ الطاقم الطبي محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، حيث تبين وجود ارتجاف بطيني وعدم انتظام في كهرباء القلب، ثم توقفت عضلة القلب مرة أخرى، ما استدعى استخدام ثلاث صدمات كهربائية لمحاولة استعادة النبض.

‏‎وأشار التقرير إلى أنه تم تركيب أنبوبة حنجرية للطفل واستخدام جهاز تنفس صناعي كامل، إضافة إلى إعطاء جرعات من الأدرينالين عبر التنقيط الوريدي، وإجراء تحاليل تشمل صورة الدم الكاملة وقياسات غازات الدم.

‏‎وبعد ذلك، نُقل الطفل إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج.

‏‎إلا أن عضلة القلب توقفت للمرة الرابعة داخل العناية المركزة، ورغم إعادة محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، لم تستجب الحالة، ليُعلن عن وفاته في تمام الساعة 10:00 مساءً من اليوم نفسه.