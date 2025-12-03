البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام



أكد البيان الختامي للقمة الخليجية المنعقدة في البحرين أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ وأي مساس بسيادة أي دولة عضو يُعد تهديدًا مباشرًا لأمننا الجماعي

وقال البيان: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام وندعم الجهود الرامية لضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة

كما أكد البيان على دعمه لجهود القوات البحرية المشتركة بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وشدد البيان الختامي "لقمة البحرين" على ضرورة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي و تعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ومواصلة تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي و تعزيز تكامل البنية التحتية الرقمية وتيسير التجارة الإلكترونية

كما أكد أيضا على دعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية و مواصلة مسارات التنويع وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة

كما تم التأكيد على المسؤولية البيئية وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.