ملك البحرين: نؤكد على أهمية حماية الملاحة البحرية من أي تهديد

أكد ملك البحرين، أهمية حماية الملاحة البحرية من أي تهديد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ووصل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى مملكة البحرين اليوم (الأربعاء)، لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي - البحريني.

وفي وقت سابق ؛ أصدر الديوان الملكي بيانا بشأن مغادرة ولي العهد المملكة إلى البحرين لحضور القمة الخليجية الـ46.

ونص البيان على "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء 12 / 6 / 1447هـ الموافق 3 / 12 / 2025م، متوجهًا إلى مملكة البحرين الشقيقة؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



