ولي عهد السعودية يتوجه إلى قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، عن توجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة قطر الشقيقة؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة عاصمة دولة قطر، وذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لما أفادت بة وكالة الانباء السعودية "واس".



في سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة لوزير الخارجية القطري ، اليوم الاثنين ، مع كل من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية يوسف رجي ، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائري أحمد عطاف ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في تركمانستان رشيد ميريدوف، على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة ، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وناقش الوزير القطري ، خلال اللقاءات ، تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الدوحة.

من جهتهم، جدد وزراء خارجية لبنان والجزائر وتركمانستان ، تضامن بلادهم مع دولة قطر، ووصفا الهجوم الإسرائيلي بأنه انتهاك لسيادة قطر والقانون الدولي.