قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
«أمهات مصر»: تكرار وقائع التحرش بأطفال المدارس ناقوس خطر يستدعي تحركًا عاجلًا
5 ساعات من الرعب.. تفاصيل سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر منازل الأهالي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء

أرض الزمالك
أرض الزمالك
منتصر الرفاعي

 يقف نادي الزمالك على صفيح ساخن، وسط أزمة مالية خانقة تتشابك مع ملف قانوني بالغ التعقيد حول أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، التي جرى سحبها منذ أكثر من أربعة أشهر، في قضية مفتوحة تحمل تطورات خطيرة وقد ترسم ملامح مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة.

اجتماع مرتقب لمناقشة أزمة الأرض والملف المالي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع مصيري لمتابعة آخر تطورات ملف أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، بالتوازي مع مناقشة تفاصيل الأزمة المالية التي تضغط بقوة على القلعة البيضاء.

وكان مقررًا أن يجمع جميع أعضاء المجلس، إلى جانب جلسة موسعة تضم لجنة تنمية الموارد وعددًا من رموز ومحبي النادي، في محاولة لرسم ملامح التحرك المقبل داخل واحد من أكثر الملفات سخونة داخل الزمالك.

وترى إدارة النادي أن حسم ملف أرض أكتوبر يمثل كلمة السر لعبور النفق المالي المظلم، في ظل ارتباط مشروعات استثمارية كبرى وخطط تنمية موارد مستقبلية بعودة الأرض إلى أحضان الزمالك، بما قد يفتح باب الإنقاذ المالي ويوفر مصادر دخل مستقرة تساعد على سداد الالتزامات المتراكمة وإعادة التوازن لخزينة القلعة البيضاء.

تأجيل الجلسة واحترام مسار التحقيقات

في تطور جديد يشعل ملف أرض الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، أعلن مجلس إدارة النادي تأجيل الجلسة المرتقبة مع رموز القلعة البيضاء، عقب بيان النيابة العامة الأخير الذي ألقى بظلاله على الأزمة.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي أن الإدارة تواصل الدفاع بشكل مستمر وحاسم عن حقوقها، معتبرًا الأرض "حقًا أصيلًا لا يمكن التفريط فيه تحت أي ظرف".

وشدد المصدر على تمسك الزمالك بموقفه الرسمي الرافض لأي حلول بديلة، والإصرار على استعادة الأرض بموقعها الحالي، في مواجهة قانونية مشحونة بالتوتر، تحمل في طياتها مصير مستقبل النادي المالي والاستثماري، وسط متابعة جماهيرية متحفزة لكل جديد في هذا الملف الساخن.

مجلس الزمالك يتمسك بمواصلة مهامه رغم التحقيقات

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة يواصل أداء مهامه دون أي نية للاستقالة، رغم التحقيقات الجارية بشأن تهمة إهدار المال العام. 

وأضاف المصدر: "في حال صدرت إدانة قاطعة ونهائية من النيابة العامة، تنص اللائحة على وقف واستبعاد المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لتولي إدارة شؤون النادي".

وزارة الرياضة والنيابة العامة: متابعة وحسم قانوني

من جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا أكدت فيه متابعتها الدقيقة لكافة تطورات ملف أرض الزمالك، وحرصها على الحفاظ على حقوق الهيئات الرياضية واستقرار النادي، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية، مع التشديد على عدم الإدلاء بتصريحات أو اتخاذ إجراءات لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

كانت النيابة العامة قد كشفت في بيان رسمي عن تفاصيل التحقيقات، موضحة أن الأرض خصصت للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وآخرها في عام 2020. 

وأشارت إلى أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% رغم منح مهلة تنتهي في أبريل 2024، فضلًا عن وجود شبهات تتعلق ببيع أجزاء من مبانٍ غير مُنشأة والحصول على مبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه، وهو ما يخضع حاليًا لفحص لجنة مختصة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة أي مخالفات، على أن يتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك ارض 6 أكتوبر أرض الزمالك وزارة الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

وفاة شقيقة عادل امام

بعد وفاتها.. من هي إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

محافظ الغربية

على مدار 4 ساعات.. محافظ الغربية يتجول بشوارع طنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد