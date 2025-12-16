قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
رنا عصمت

تصدرت الإعلامية رضوى الشربينى تريند مؤشر البحث على موقع “جوجل”، وذلك بعد أن هاجمت الفنان أحمد العوضي بسبب تعمده تجاهل ذكر اسم زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز رغم أنها سبب كبير فى نجاحه، على حد تعبيرها.

وقالت رضوى الشربينى في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل واحد وتربيته.. بشوف إن الواحد اللي يتكلم عن إنه بقى الأعلى في الاسم والأجر، المفروض كمان يتكلم عن مين اللي وصّله لهناك، ويتكلم عن فضل ومعروف الناس اللي خلّته يوصل لكده… ده إذا كان أصلًا الأعلى، لأنه مفيش حد أعلى غير ربنا سبحانه وتعالى. عامةً، كل واحد وتربيته، واللي بيزرع خير أكيد آخرته هتبقى خير، واللي بيزرع شر أكيد نهايته هتبقى زيّها”.

أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاده

كان الفنان أحمد العوضى قد عبر عن سعادته الكبيرة بالاحتفال بعيد ميلاده وسط متابعيه وجمهوره ومحبيه.

وقال العوضى، في بث مباشر عبر حسابه الرسمى على موقع “فيس بوك”: "أجمل حاجة إنى أقضى عيد ميلادى مع اخواتي اللى بيحبونى وكان بالنسبة لى أحلى عيد ميلاد».

وأضاف: «إن شاء الله عيد ميلادى السنة الجاية أقضيه معاكم أنا والمدام».

وتابع مازحًا: «والسنة اللى بعدها أبقى أنا والمدام والولاد فى عيد ميلادي برضه، أنا أحب الأحداث كلها تحصل فى عيد ميلادي».

وأعرب الفنان أحمد العوضى عن امتنانه الكبير لجمهوره بعد تصدر مسلسله “فهد البطل” قائمة الأكثر بحثًا فى جوجل لعام 2025، ومن قبله مسلسل “حق عرب” لعام 2024، موضحًا أنه النجم الأعلى أجرًا فى مصر.

وقال أحمد العوضى، فى بث مباشر عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «أنا النجم الأعلى أجرًا فى مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا وده بدعم إخواتى ليا وفضل ربنا عليا، والمسابقات دى أقل حاجة أقدمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد فى مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة فى حقي».

وتابع أحمد العوضى: «أنجح وأبقى رقم واحد بجد، ميبقاش أكل عيشك كلام، مسلسل فهد البطل كسح الدنيا وكان رقم واحد فى كل حاجة المشاهدات والإعلانات، وقبله كان مسلسل حق عرب، وإن شاء الله مسلسل على كلاى رمضان الجاى يبقى الأكثر مشاهدة وأبقى 3 سنين على التوالى الأكثر بحثا على جوجل ومحقق أعلى مشاهدات».

رضوى الشربيني تتصدر التريند.. فما القصة؟ - الأسبوع
رضوى الشربيني تتألق بفستان ساحر في حفل توزيع جوائز Joy Awards| صور | فن | النهار
رضوى الشربيني تفوز بجائزة أفضل مذيعة مرأة وأفضل برنامج هى وبس على DMC - اليوم السابع
بجمبسوت أسود .. رضوى الشربينى تخطف القلوب
بعد مهاجمتها لـ احمد العوضي 10صور رضوى الشربينى تثير الجدل رضولى الشربينى رضوى الشربينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

أرض أكتوبر

كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

سعر الذهب اليوما

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

أرشيفية

زيلينسكي: روسيا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية وتفرض قيودًا تمس تحالفاتنا

منفذي هجوم سيدني

رحلة إلى الفلبين.. مفاجأة جديدة حول تاريخ منفذي هجوم سيدني

جانب من اللقاء

استشاري: الوقاية والدعم النفسي خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من التحرش

بالصور

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 54 ألفا و725 طن قمامة ومخلفات مبان

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

الشرقية تُعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال 4 ملايين ناخب غداً

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد