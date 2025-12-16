بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

تصدرت الإعلامية رضوى الشربينى تريند مؤشر البحث على موقع “جوجل”، وذلك بعد أن هاجمت الفنان أحمد العوضي بسبب تعمده تجاهل ذكر اسم زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز رغم أنها سبب كبير فى نجاحه، على حد تعبيرها.

وقالت رضوى الشربينى في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل واحد وتربيته.. بشوف إن الواحد اللي يتكلم عن إنه بقى الأعلى في الاسم والأجر، المفروض كمان يتكلم عن مين اللي وصّله لهناك، ويتكلم عن فضل ومعروف الناس اللي خلّته يوصل لكده… ده إذا كان أصلًا الأعلى، لأنه مفيش حد أعلى غير ربنا سبحانه وتعالى. عامةً، كل واحد وتربيته، واللي بيزرع خير أكيد آخرته هتبقى خير، واللي بيزرع شر أكيد نهايته هتبقى زيّها”.

أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاده

كان الفنان أحمد العوضى قد عبر عن سعادته الكبيرة بالاحتفال بعيد ميلاده وسط متابعيه وجمهوره ومحبيه.

وقال العوضى، في بث مباشر عبر حسابه الرسمى على موقع “فيس بوك”: "أجمل حاجة إنى أقضى عيد ميلادى مع اخواتي اللى بيحبونى وكان بالنسبة لى أحلى عيد ميلاد».

وأضاف: «إن شاء الله عيد ميلادى السنة الجاية أقضيه معاكم أنا والمدام».

وتابع مازحًا: «والسنة اللى بعدها أبقى أنا والمدام والولاد فى عيد ميلادي برضه، أنا أحب الأحداث كلها تحصل فى عيد ميلادي».

وأعرب الفنان أحمد العوضى عن امتنانه الكبير لجمهوره بعد تصدر مسلسله “فهد البطل” قائمة الأكثر بحثًا فى جوجل لعام 2025، ومن قبله مسلسل “حق عرب” لعام 2024، موضحًا أنه النجم الأعلى أجرًا فى مصر.

وقال أحمد العوضى، فى بث مباشر عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «أنا النجم الأعلى أجرًا فى مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا وده بدعم إخواتى ليا وفضل ربنا عليا، والمسابقات دى أقل حاجة أقدمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد فى مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة فى حقي».

وتابع أحمد العوضى: «أنجح وأبقى رقم واحد بجد، ميبقاش أكل عيشك كلام، مسلسل فهد البطل كسح الدنيا وكان رقم واحد فى كل حاجة المشاهدات والإعلانات، وقبله كان مسلسل حق عرب، وإن شاء الله مسلسل على كلاى رمضان الجاى يبقى الأكثر مشاهدة وأبقى 3 سنين على التوالى الأكثر بحثا على جوجل ومحقق أعلى مشاهدات».