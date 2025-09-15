قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بدء أعمال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ماريانو جروسي
ماريانو جروسي
أ ش أ

بدأت الدورة الـ 69 من المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة بفيينا بحضور وزراء وسفراء ووفود الدول الأعضاء البالغ عددها 180 دولة وقيادات المنظمات الدولية ، وتستمر لمدة 4 أيام .

من جانبه، قدم المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي تقريرا عن عمل الوكالة وإنجازاتها في العام الماضي .. مشددا على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم أولويات الدول الأعضاء فيها من خلال الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية.

وقال ، في بيانه التمهيدي، "لقد أحرزت الوكالة تقدمًا كبيرًا عبر مبادراتها الرائدة، حيث طورت التقنيات النووية لمواجهة التحديات العالمية في مجالات الصحة والأمن الغذائي والاستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع المناخ".

ودعا جروسي إلى التعاون الدولي الواسع والمكثف لمنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتحقيق الاستقرار خاصة في الشرق الأوسط .. مشيرا إلى توقيع تفاهمات جديدة مع إيران.

من جانبها ، قالت الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا - في كلمة بالفيديو نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة - إن المؤتمر يعقد في ظل فترة من التوترات الجيوسياسية .. مشيرة إلى أن الوكالة تعمل من أجل السلامة النووية وتبذل جهودا واسعة لحل الصراعات الراهنة بالطرق السلمية.

ومن المقرر أن يناقش المندوبون ، خلال الاسبوع ، مجموعة من الموضوعات، من التقرير السنوي لعام 2024 وميزانية عام 2026 إلى الأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية، فضلاً عن أنشطة السلامة والأمن النووي التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعزيز فعالية وتحسين كفاءة ضمانات الوكالات. 

كما سيناقشون السلامة النووية والأمن والضمانات في أوكرانيا والضمانات في الشرق الأوسط وفي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. 

