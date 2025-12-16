الإفتاء تكشف تفاصيل التعاون مع القومي للطفولة لتعزيز الوعي المجتمعي

قال الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، إن بروتوكول التعاون الموقع بين دار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، يأتي في إطار التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة لحماية الأطفال وبناء الوعي المجتمعي السليم.



وأكد أبو عمر، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهدف الأساسي من هذا التعاون هو تعزيز حقوق الطفل النفسية والجسدية، وترسيخ مفهوم الأمان والخصوصية منذ الصغر، بما يضمن نشأة الأطفال في بيئة آمنة خالية من جميع أشكال العنف أو الإساءة، وبما يتسق مع القيم الدينية والإنسانية التي تحث على صون كرامة الإنسان وحمايته.

وأوضح أبو عمر، أن البروتوكول يستهدف الوصول إلى الأطفال في مختلف المحافظات، خاصة القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنسيق مشترك بين فروع دار الإفتاء بالمحافظات وفروع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأضاف أن هذا التعاون يركز على نشر ثقافة احترام الطفل، وتعريفه بحقوقه وواجباته، وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية والرياضية والمجتمع ككل، بما يسهم في تنشئة جيل واعٍ قادر على حماية نفسه والتفاعل الإيجابي مع محيطه.

