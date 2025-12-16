الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية

علق نادي الزمالك على أزمة أرض أكتوبر مؤكدا ثقته التامة في كافة المؤسسات المصرية وما تتخذه من إجراءات جادة ومسؤولة للحفاظ على الكيانات الوطنية.



وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي :

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك ثقته التامة في كافة مؤسسات الدولة المصرية، وما تتخذه من إجراءات جادة ومسؤولة للحفاظ على الكيانات الوطنية العريقة، وفي مقدمتها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وصون المال العام، وحماية مقدرات الوطن وإرثه الرياضي وذلك في إطار سيادة القانون وتكامل أدوار مؤسسات الدولة في أداء مسؤولياتها.



وفي هذا المقام، يُشدد نادي الزمالك على ثقته التامة فيما تجريه الدولة من إجراءات تستهدف الحفاظ على هذا الكيان الرياضي العظيم وإعلاء المصلحة العامة، معربًا عن يقينه في حرص الدولة الدائم على دعم استقرار المؤسسات الرياضية الوطنية، ومساندتها بأنسب الحلول والأطروحات التي تكفل استمرار النادي في أداء رسالته.



وفي ذات السياق، يُعرب مجلس الإدارة عن بالغ تقديره واحترامه لما تباشره النيابة العامة الموقرة من تحقيقات، وما تتخذه من إجراءات قانونية، مؤكدًا ثقته التامة في نزاهة وحيادية جهات التحقيق وحرصها على كشف الحقيقة في إطار من الشفافية وسيادة القانون مع التزام المجلس الكامل بالتعاون مع جهات التحقيق المختصة وتقديم ما قد يُطلب منه من مستندات أو بيانات أو شهادات دعمًا لمسار التحقيقات.



وإذ يطمئن مجلس إدارة نادي الزمالك جماهيره المخلصة وجمعيته العمومية، بأن المجلس، وبالتكامل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية، يثق في مساندة الدولة للنادي وأعضائه وجماهيره، وتقديم كافة الحلول التي تعينه على استكمال رسالته بوصفه مؤسسة رياضية مصرية عريقة، مجددا التأكيد على كامل الثقة والاحترام لكافة مؤسسات الدولة القائمة على حماية القانون وصون المال العام.