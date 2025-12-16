صفقة سوبر ترفض الانضمام إلى الزمالك فى ميركاتو الشتاء.. من هو؟

كشف عبدالرحيم دغموم، لاعب المصري البورسعيدي، تفاصيل مفاوضات الزمالك معه، مشيرًا إلى أنه تلقى عرضًا عبر وكيله للانضمام للفريق الأبيض.



وقال دغموم في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس: “الزمالك فاوضني بالفعل، لكنني قررت الابتعاد بسبب المشاكل المحيطة بالنادي، رغم تقديري الكبير له.”

فشل صفقة الزمالك

وأضاف: “أحب طريقة لعب ناصر ماهر وعبد الله السعيد في الزمالك، وكنت أرى أن شيكابالا لاعب كبير ولم يأتي أحد مثله في النادي، وكنت أتمنى أن يستمر لموسمين آخرين.”