لاعب البنك الأهلي يرحب بالانتقال إلى المصري البورسعيدي خلال يناير

يسعى نادي المصري البورسعيدي للتعاقد مع ياو أنور، لاعب نادي البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وأكد مصدر داخل النادي البورسعيدي أن ياو أنور رحب بالانتقال إلى المصري سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، مشيرًا إلى أن النادي سيقدم طلبًا رسميًا للحصول على خدمات اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعاني ياو أنور هذا الموسم من قلة المشاركة مع البنك الأهلي، حيث يعتمد الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على الثنائي أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان في مركزه، وشارك أنور في 12 مباراة فقط هذا الموسم دون تسجيل أو صناعة أي أهداف.

ويعد ياو أنور من اللاعبين أصحاب الخبرة في الدوري المصري، حيث خاض مع البنك الأهلي 56 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 12 آخرين، بعد انتقاله في يناير 2024 من الإسماعيلي، النادي الذي شهد انطلاقته في الدوري المصري عام 2022.