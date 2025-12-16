تفاصيل جلسة الزمالك مع عدي الدباغ بعد تهديدات بفسخ التعاقد

يعقد مسؤولوا نادي الزمالك ، جلسة مع مهاجم الفريق عدي الدباغ اليوم لإنهاء أزمة المستحقات المالية مع اللاعب، بعد تهديده بفسخ التعاقد من جانب واحد بسبب تأخر راتبه.

وهدد عندي الدباغ ، بفسخ التعاقد مع الزمالك خلال مشاركته في بطولة كأس العرب مع منتخب فلسطين.

وتحرك الزمالك لسداد جزء من مستحقات عدي الدباغ، لمنع الفسخ وسيتك مناقشة أمر باقي المستحقات المالية، خلال الجلسة للتوصل لاتفاق نهائي بشأنها.

وعاد عدي الدباغ للزمالك ، بعد نهاية مشوار منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب، بعد الخسارة في ربع النهائي من السعودية.