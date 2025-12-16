قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
«أمهات مصر»: تكرار وقائع التحرش بأطفال المدارس ناقوس خطر يستدعي تحركًا عاجلًا
5 ساعات من الرعب.. تفاصيل سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر منازل الأهالي.. صور
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن حل مشكلة أزمة القيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: " الزمالك يتحرك لحل مشكلة إيقاف القيد لجلب صفقات في يناير". 

كشف عبدالرحيم دغموم، لاعب المصري البورسعيدي، تفاصيل مفاوضات الزمالك معه، مشيرًا إلى أنه تلقى عرضًا عبر وكيله للانضمام للفريق الأبيض.

وقال دغموم في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس: “الزمالك فاوضني بالفعل، لكنني قررت الابتعاد بسبب المشاكل المحيطة بالنادي، رغم تقديري الكبير له.”

فشل صفقة الزمالك 

وقال دغموم في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس: “الزمالك فاوضني بالفعل، لكنني قررت الابتعاد بسبب المشاكل المحيطة بالنادي، رغم تقديري الكبير له.”

وأضاف: “أحب طريقة لعب ناصر ماهر وعبد الله السعيد في الزمالك، وكنت أرى أن شيكابالا لاعب كبير ولم يأتي أحد مثله في النادي، وكنت أتمنى أن يستمر لموسمين آخرين.”

