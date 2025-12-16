أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن حل مشكلة أزمة القيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: " الزمالك يتحرك لحل مشكلة إيقاف القيد لجلب صفقات في يناير".

كشف عبدالرحيم دغموم، لاعب المصري البورسعيدي، تفاصيل مفاوضات الزمالك معه، مشيرًا إلى أنه تلقى عرضًا عبر وكيله للانضمام للفريق الأبيض.

وقال دغموم في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس: “الزمالك فاوضني بالفعل، لكنني قررت الابتعاد بسبب المشاكل المحيطة بالنادي، رغم تقديري الكبير له.”

فشل صفقة الزمالك

وقال دغموم في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس: “الزمالك فاوضني بالفعل، لكنني قررت الابتعاد بسبب المشاكل المحيطة بالنادي، رغم تقديري الكبير له.”

وأضاف: “أحب طريقة لعب ناصر ماهر وعبد الله السعيد في الزمالك، وكنت أرى أن شيكابالا لاعب كبير ولم يأتي أحد مثله في النادي، وكنت أتمنى أن يستمر لموسمين آخرين.”