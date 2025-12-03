أمريكا تعلن إنشاء وحدة مسيرات في الشرق الأوسط

أعلنت الولايات المتحدة ‌‏الأمريكية عزمها إنشاء وحدة مسيرات في الشرق الأوسط.

فيما أشار ‌‏مسؤول أمريكي لـ الحدث إلى أن نشر المسيرات في الشرق الأوسط يقلب الطاولة على الإيرانيين.

وذكر ‌‏المسؤول الأمريكي أن إيران باتت مكشوفة بعد خسارة دفاعاتها الجوية خلال الهجمات الأخيرة.

في سياق أخر ؛ أعرب سفير أوروبي رفيع المستوى في حديث لموقع Ynet الإسرائيلي، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تمنح إسرائيل "الضوء الأخضر" لشن أي هجوم واسع النطاق على إيران في الأسابيع المقبلة، خوفا من أن يعرض ذلك خطط إعادة إعمار غزة للخطر.

وأوضح السفير أن إسرائيل قد تتدخل عسكريا في إيران خلال الاثني عشر شهرا القادمة، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية، وخصوصا المرشد الأعلى علي خامنئي، لم تستخلص الدروس من الجولة الأخيرة، ويبدو أنها تضاعف جهودها النووية والعسكرية، وهو ما وصفه بأنه "أمر مأساوي لإيران".

وأضاف السفير الأوروبي أن هناك قلقا بالغا في المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، من استمرار إيران في تصعيد أنشطتها العسكرية، مؤكا أن هناك جهودا لمنع تكرار التصعيد، لكن الإيرانيين لا يستمعون لهذه التحذيرات.