قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ سوهاج يبحث شكاوي أهالي الجزيرة المستجدة
وزير البترول يبحث مع كابيتال دريلينج التوسع في استثمارات التعدين
وزير البترول يبحث مع بل بوتر العالمية أليات تمويل مشروعات التعدين
نشرة المرأة والمنوعات | سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟
أخبار التكنولوجيا| بميزة عزل الضوضاء.. إليك أفضل سماعة لاسلكية وأول هاتف اقتصادي لشركة Nothing
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عمل لصالح الجيش الأمريكي بـ أفغانستان.. من هو مطلق النار في واشنطن ؟

عمل لصالح الجيش الأمريكي في أفغانستان.. من هو مطلق النار في واشنطن ؟
عمل لصالح الجيش الأمريكي في أفغانستان.. من هو مطلق النار في واشنطن ؟
إسراء عبدالمطلب

أثارت حادثة إطلاق النار التي وقعت في واشنطن الأربعاء 26 نوفمبر 2025 ردود فعل سريعة من الإدارة الأمريكية، حيث اتخذت تدابير فورية بشأن طلبات الهجرة الخاصة بالمواطنين الأفغان. 

وأكد الرئيس دونالد ترامب أن الهجوم يشكل "عملاً إرهابياً"، مطالباً بمراجعة شاملة لسياسات الهجرة الخاصة باللاجئين الأفغان، فيما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في دوافع المهاجم المشتبه به.

تعليق طلبات الهجرة للأفغان

أعلنت إدارة الرئيس ترامب تعليق البت في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان "بأثر فوري" وحتى إشعار آخر. 

وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية عبر منصة إكس: "يتم تعليق البت في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى، ريثما تجرى مراجعة إضافية لبروتوكولات الأمن والتحقق من الهوية".

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من حادث إطلاق النار بالقرب من محطة مترو فاراغوت ويست في واشنطن، حيث أصيب اثنان من أفراد الحرس الوطني بجروح خطيرة قبل أن يتم اعتقال المشتبه به.

وشدد ترامب على أن الهجوم "يؤكد المخاطر المرتبطة بالهجرة المتراخية"، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في جميع طلبات اللاجئين الأفغان التي تم منحهم إياها في إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

التحقيق في دوافع المهاجم

المشتبه به، رحمن الله لاكانوال (29 عامًا)، دخل الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج إعادة توطين الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية. ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في دوافعه، بعد أن أصيب في تبادل إطلاق النار ونُقل الحارسان إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن المهاجم عمل سابقًا مع الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية في قندهار بجنوب أفغانستان، وكان جزءًا من القوات الخاصة الأمريكية قبل إجلائه إلى الولايات المتحدة. 

وقد خدم في الجيش الأفغاني لعشر سنوات، وعمل لاحقًا لدى شركة أمازون، وتقدّم بطلب لجوء في ديسمبر 2024 وحصل على الموافقة في أبريل الماضي، دون أي سجل إجرامي معروف.

ردود ترامب والسياسة الأمريكية تجاه اللاجئين

ألقى الرئيس ترامب باللوم على إدارة بايدن، مشيراً إلى أن المهاجم "أتى جوًا من قبل إدارة بايدن في 2021 وتم تمديد وضعه بموجب تشريع وقعه الرئيس السابق". 

ودعا ترامب إلى إعادة التحقيق في جميع اللاجئين الأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال تلك الفترة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ "جميع التدابير اللازمة لضمان إبعاد أي أجنبي لا يضيف فائدة لبلادنا".

وفي كلمة مصورة، وصف ترامب الهجوم بأنه "شنيع ويمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي"، مشددًا على أن "سياسات الهجرة المتراخية تشكل أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي". 

وأكد أن الحادث "جريمة ضد الإنسانية وضد أمتنا بأكملها"، داعيًا إلى تعزيز سياسات التحقق من هوية المهاجرين واللاجئين لضمان سلامة المواطنين.

الخلفية والتداعيات

يأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث يشهد النظام الأمريكي جدلاً واسعًا حول سياسات الهجرة والأمن القومي، لا سيما فيما يتعلق باللاجئين الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021. 

وتعد هذه الحادثة مؤشرًا على تشديد محتمل لسياسات الهجرة، مع احتمال مراجعة كافة طلبات اللاجئين السابقين لضمان الامتثال لمعايير الأمن الوطني.

كما يتوقع أن تثير هذه الحادثة نقاشات سياسية واسعة في الولايات المتحدة حول مسؤولية الإدارة السابقة في إدارة ملف الهجرة، ومدى تأثير ذلك على الأمن القومي، وسط دعوات من ترامب لتعزيز الإجراءات الوقائية وضمان مراقبة دقيقة لكل من يدخل البلاد من مناطق النزاع.

واشنطن ترامب دونالد ترامب الأفغان أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

جانب من البرتوكول

الرعاية الصحية تطلق مسابقة حماة الأرض للاستدامة بالقطاع الطبي

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات ورشة عمل "النساء إن حكين في السياسة"

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بحلقة نقاشية حول المسيحية في زمن التحولات |صور

بالصور

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد