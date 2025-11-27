آيتن عامر تبكي في برومو حلقة إسعاد يونس .. ما السبب؟

ظهرت الفنانة آيتن عامر، ضيفة في برنامج صاحبة السعادة، تقديم النجمة إسعاد يونس.

وظهرت من خلال برومو الحلقة، تتحدث عن بعض موضوعات منها تفاصيل أزمة انفصالها من طليقها، مدير التصوير محمد عز العرب، وبكت آيتن فى برومو الحلقة أثناء حديثها عن أمور شخصية.

وانتهت آيتن عامر، من تصوير مشاهدها داخل مصر فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى، وهو العمل الدرامى الذى تخوض به المنافسة فى موسم رمضان 2026، وشهدت مواقع التصوير فى القاهرة فترة مكثفة من العمل للانتهاء منه استعداداً لعرضه فى شهر رمضان.

ويتبقى لـ آيتن عامر، 3 أيام فقط، للإنتهاء من التصوير فى دولة الإمارات الشقيقة، إذ تستكمل خلالها المشاهد الخارجية المقررة ضمن أحداث المسلسل، لتضع بذلك اللمسات الأخيرة لدورها فى العمل الذى يضم كوكبة من النجوم.

فريق عمل كلهم بيحبوا مودي يفاجئوا أيتن عامر بعيد ميلادها

وكان فريق عمل مسلسل كلهم بيحبوا مودي فاجأوا النجمة أيتن عامر باحتفال خاص بعيد ميلادها، حيث خطط فريق المسلسل للمفاجأة بسرية تامة، قبل أن يدخلوا عليها حاملين تورتة عيد الميلاد، وهي المفاجأة التى أدخلتها في حالة من التأثر الشديد، حيث لم تتمالك دموعها لحظة رؤيتها لمظاهر الاحتفال المفاجئ، وعبرت آيتن عن سعادتها وامتنانها لزملائها في الكواليس، مؤكدة أن هذه اللحظة لمست قلبها ومشاعرها، ووجهت لهم الشكر بعد تأُثرها الشديد بهذه المفاجأة.

أيتن عامر تشارك بمسلسل كلهم بيحبوا مودي في رمضان 2026

وتشارك النجمة أيتن عامر فى الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهما فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.





