جبنه بالجرجير والخس على الهواء| أشرف عبدالباقي وإسعاد يونس

تناولت الإعلامية إسعاد يونس، خلال لقائها مع الفنان أشرف عبد الباقي، أثناء تقديم برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، سندوتش جبنه بالجرجير والخس.

بتاكل ايه يا اشرف ايه اللي معاك ده

وخلال اللقاء، سألت الإعلامية إسعاد يونس، الفنان اشرف عبد الباقي، قائلة :"بتاكل ايه يا اشرف، ايه اللي معاك ده"، ليرد عليها قائلا :"سندوتش جبنه بالجرجير وخدي وكلكم خدود".

فيما وزع الفنان أشرف عبد الباقي، سندوتشات جبنه بالجرجير على ضيوف الحلقة مع الإعلامية إسعاد يونس.

واستضافت النجمة الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها الشهير صاحبة السعادة، على قناة dmc، اليوم الأحد، أبطال وصُنّاع مسلسل ولد وبنت وشايب، الذي حقق انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة ونجاحًا لافتًا على منصات المشاهدة.

نجوم العمل يكشفون أسرار التحضير والكواليس

يشارك في الحلقة كل من النجم أشرف عبد الباقي، والفنانة زينة عبد الباقي، ومروان مسلماني، إضافة إلى علي فايز المنتج المنفذ للمسلسل، وعبد الله منصور وأحمد فاضل.

ويتحدث الضيوف عن مراحل التحضير للعمل وطريقة بناء الشخصيات الكوميدية والإنسانية، مع استعراض تفاصيل خاصة حول أبرز المواقف التي شهدتها الكواليس وكيف أثرت على أجواء التصوير.