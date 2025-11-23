كير ستارمر: النمو والفرص محور قمة مجموعة العشرين 2027

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة ستستضيف قمة مجموعة العشرين في عام 2027، إذ ستستغل القمة لدفع عجلة النمو العالمي وبناء أجندة عالمية، وتعزيز الاستقرار العالمي، وهو أمر ضروري للعاملين في المملكة المتحدة.



وأفاد بيان صادر عن الحكومة البريطانية، بأن القمة ستعزز تركيز مجموعة العشرين على اقتصاد عالمي يحقق نموا مستقرا وتجارة عادلة واستثمارا، وهو أمر أساسي لتحقيق الرخاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة.



ويضم هذا التجمع 19 من أكبر اقتصادات العالم، وهيئتين رئيسيتين متعددتي الأطراف هما: الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، ويشكل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم، حسبما أشار البيان.



وقال رئيس الوزراء البريطاني "إن عملنا في الخارج يسهم في خدمة المواطنين في الوطن بتوفير وظائف جيدة وفرص أكبر .. ستتيح لنا استضافة مجموعة العشرين إعادة صياغة الأجندة العالمية، ودفع عجلة الاستقرار الاقتصادي في المملكة المتحدة وخارجها".



وأضاف "ومع دخولنا الدورة القادمة من رئاسات مجموعة العشرين، يجب علينا مضاعفة جهودنا في مهمتنا الأساسية: دفع عجلة النمو - ليس فقط من حيث الأعداد بل من حيث الفرص المتاحة للعاملين في كل بلد من بلداننا".