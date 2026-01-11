سلاح الجو الإسرائيلي يواصل شنّ غارات جوية على عدة مناطق في الجنوب اللبناني

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل، منذ أكثر من نصف ساعة، شن غارات جوية على عدة مناطق في الجنوب اللبناني، بزعم استهداف ما وصفها جيش الاحتلال بـ"البنى التحتية التابعة لحزب الله".

القدرات العسكرية للحزب

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن الجيش الإسرائيلي يكرر الرواية ذاتها التي يستخدمها في معظم هجماته على الجنوب، مدعيًا أن الضربات تأتي في إطار مهاجمة "أهداف إرهابية" ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب.

وأضافت أبو شمسية أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تصف هذه الغارات بأنها غير استثنائية واعتيادية، ولا تشكل مؤشرًا على تصعيد جديد في الجبهة الجنوبية، بل تندرج ضمن ما تسميه إسرائيل "إنفاذ القانون"، أي منع حزب الله من تطوير بنيته العسكرية، وبحسب المزاعم الإسرائيلية، فإن الغارات جاءت بعد رصد محاولات لإعادة استخدام أو بناء مواقع وبنى تحتية يقول الجيش إنها تُستغل لأغراض عسكرية.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن اللافت في هذه الهجمات أنها نُفذت دون أي إنذارات مسبقة أو أوامر إخلاء، على خلاف ما جرت عليه العادة في غارات سابقة، لافتا إلى أن استمرار القصف حتى الآن دون صدور بيان تفصيلي من جيش الاحتلال، والاكتفاء ببيان مقتضب يؤكد تنفيذ الغارات، يعزز التقديرات بأن العمليات الجوية لا تزال متواصلة، في ظل تصاعد وتيرة هذه الهجمات شبه اليومية على الجنوب اللبناني بالذرائع الإسرائيلية ذاتها.