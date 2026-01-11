قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سلاح الجو الإسرائيلي يواصل شنّ غارات جوية على عدة مناطق في الجنوب اللبناني

محمد البدوي

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل، منذ أكثر من نصف ساعة، شن غارات جوية على عدة مناطق في الجنوب اللبناني، بزعم استهداف ما وصفها جيش الاحتلال بـ"البنى التحتية التابعة لحزب الله".

القدرات العسكرية للحزب

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن الجيش الإسرائيلي يكرر الرواية ذاتها التي يستخدمها في معظم هجماته على الجنوب، مدعيًا أن الضربات تأتي في إطار مهاجمة "أهداف إرهابية" ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب.

وأضافت أبو شمسية أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تصف هذه الغارات بأنها غير استثنائية واعتيادية، ولا تشكل مؤشرًا على تصعيد جديد في الجبهة الجنوبية، بل تندرج ضمن ما تسميه إسرائيل "إنفاذ القانون"، أي منع حزب الله من تطوير بنيته العسكرية، وبحسب المزاعم الإسرائيلية، فإن الغارات جاءت بعد رصد محاولات لإعادة استخدام أو بناء مواقع وبنى تحتية يقول الجيش إنها تُستغل لأغراض عسكرية.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن اللافت في هذه الهجمات أنها نُفذت دون أي إنذارات مسبقة أو أوامر إخلاء، على خلاف ما جرت عليه العادة في غارات سابقة، لافتا إلى أن استمرار القصف حتى الآن دون صدور بيان تفصيلي من جيش الاحتلال، والاكتفاء ببيان مقتضب يؤكد تنفيذ الغارات، يعزز التقديرات بأن العمليات الجوية لا تزال متواصلة، في ظل تصاعد وتيرة هذه الهجمات شبه اليومية على الجنوب اللبناني بالذرائع الإسرائيلية ذاتها.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل القانون حزب الله جيش الاحتلال الاحتلال القدس

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

