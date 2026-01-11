طيران الاحتلال يشن غارات جوية على محافظة المحمودية بجنوب لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم "الأحد"، سلسلة غارات جوية في المنطقة الحرجية بمحافظة المحمودية جنوب لبنان، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية، فيما تقوم الجهات اللبنانية المعنية بتقييم الأضرار التي لحقت بالمناطق المستهدفة.

وأكدت مصادر محلية استمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية في الأجواء، وسط توتر أمني في المنطقة، بينما تتابع القوى اللبنانية الوضع عن كثب لتحديد مدى تأثير الغارات على المدنيين والبنية التحتية.

في سياق متصل ، وصفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، العلاقات الحالية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بأنها معقدة، مؤكدة أن الاتحاد لا يوافق على جميع الخطوات التي تتخذها إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والهجمات العسكرية.

التهديدات الإسرائيلية

جاء ذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري على قناة القاهرة الإخبارية، حيث أشارت كالاس إلى أن الوضع في لبنان يزيد من صعوبة نزع سلاح حزب الله، لافتة إلى أن التهديدات الإسرائيلية تدفع الحكومة اللبنانية والمواطنين إلى التمسك بالأسلحة، فيما كان من الممكن أن يكون التخلي عنها أسهل في غياب هذا التهديد.