لبنان يوقع اتفاقية تنقيب عن الغاز مع تحالف فرنسي قطري إيطالي



وقع لبنان اتفاقية تنقيب عن الغاز في "البلوك 8" قبالة سواحل البلاد، مع تحالف يضم "توتال" الفرنسية و"قطر للطاقة" و"إيني" الإيطالية.

بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم الجمعة، سيتم إجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد على مساحة 1200 كيلومتر مربع، تمهيداً لحفر بئر استكشافية خلال مدة الاستكشاف الثانية، كما أعلن رئيس هيئة قطاع البترول في لبنان غابي دعبول خلال حفل التوقيع.

ستحصل "قطر للطاقة" على حصة 30% من منطقة الاستكشاف البحرية، في حين ستحتفظ كل من "توتال إنرجيز" باعتبارها مشغلاً و"إيني" على حصة 35% لكل منهما، بحسب بيان صحفي لشركة "قطر للطاقة".

تقع "المنطقة 8" حوالي 70 كيلومتراً قبالة السواحل اللبنانية في أعماق مياه تتراوح بين 1700 و2100 متر.

قال وزير الطاقة والمياه جو صدي إن الاتفاق يؤكد التزام تحالف الشركات بمواصلة أنشطة الاستكشاف في لبنان، رغم كل التحديات، وهو ما يعكس الثقة المستمرة بالإمكانات البترولية في المياه البحرية اللبنانية.

إطلاق المناقصة الرابعة في غضون أشهر

وزير الطاقة والمياه كشف، في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش توقيع تحالف "توتال إنرجيز" و"قطر للطاقة" و"إيني" الإيطالية مع لبنان اتفاق التنقيب عن الغاز: "نحن على وشك إطلاق المناقصة الرابعة لاستدراج شركات عالمية لبقية البلوكات في غضون أشهر"، مشيراً إلى سهولة استقطاب شركات أخرى إذا رأت أن هناك شركات تعمل بالفعل في المياه الإقليمية، و"هذا ما يشجع على العمل أكثر ويساعد أيضاً في ترسيخ حالة الاستقرار في لبنان التي تتحسن تدريجياً".