توك شو| استقرار الطقس العملات والذهب.. وافتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب اليوم الأحد 11 يناير في الأسواق وعيار 21 يسجل مفاجأة



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أسعار الذهب في الأسواق المصرية، حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالفترات السابقة:

العيار 18: 5186 جنيه

العيار 21: 6050 جنيه

العيار 24: 6914 جنيه

أسعار صرف العملات اليوم الأحد 11 يناير في البنوك



رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد أسعار صرف العملات ونوضح الأسعار في التقرير التالي:

الدولار الأمريكي:

شراء: 47.27 جنيه

بيع: 47.31 جنيه

اليورو:

شراء: 55.22 جنيه

بيع: 55.23 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 63.65 جنيه

منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم



كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على مصر خلال الأيام القادمة.



وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، مصر تشهد أجواء شتوية مستقرة، خاصة مع وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 20 درجة.

صدى البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح بعنوان «متحف برلمان الشعب»



استعرض برنامج «صباح البلد»، تقديم الإعلامية نهاد سمير على قناة صدى البلد، مقالًا مهمًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، والمنشور بصحيفة «الأخبار» تحت عنوان «متحف برلمان الشعب»، والذي سلط الضوء على قيمة تاريخية ووطنية كبيرة، موثقًا ذاكرة العمل النيابي المصري ودوره في التعبير عن إرادة الشعب عبر العصور.

وقالت إلهام أبو الفتح: غدًا، يبدأ البرلمان المصري فصلا جديدا من تاريخه تُضاء الأنوار في العاصمة الإدارية، وتُفتح أبوابه في مقره الأحدث، ولكن السؤال ما مصير مبني البرلمان في شارع القصر العيني هل سيتحول إلى خراب أم هل سيطرح للبيع أم يتحول إلي متحف يحفظ تاريخ مصر وتاريخ الأمة البرلماني والديمقراطي والسياسي، هذا البرلمان ليس مجرد مبني جميل فقط .. فهو يحمل بين جدرانه ومع كل طوبة بنيت به تاريخ وتجربة ديمقراطية فريدة علي مستوي العالم هو "ديوان الدولة" وشاهدها الصامت وتاريخها الديمقراطي.



خطوة بخطوة.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة| فيديو



قالت الشيماء عبد الله، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، إن العمالة غير المنتظمة حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتحسين مستوى حياتهم.

تقديم أوجه الدعم المختلفة للعمالة غير المنتظمة

وأضافت عبد الله خلال صباح البلد أن الدولة تحرص على تقديم أوجه الدعم المختلفة للعمالة غير المنتظمة، سواء من خلال برامج الحماية الاجتماعية أو المبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة لهم.

خبير: استقرار مصر يجعلها قادرة على معالجة ملف الديون| فيديو



قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري كان يواجه تحديات ومشكلات كبيرة قبل صفقة رأس الحكمة، إلا أن الدولة بدأت في اتخاذ إجراءات جادة للإصلاح الاقتصادي أسهمت في تحسين الأوضاع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح جاب الله خلال صباح البلد أن الاستقرار الذي تشهده الدولة المصرية حاليًا جعلها قادرة على الحديث بوضوح عن ملف الديون وكيفية التحكم فيها، بعدما كان التركيز في السابق منصبًا بشكل أساسي على معدلات التضخم وتأثيرها على الاقتصاد.

تفكيك الديون يعزز استدامة الاستقرار المالي.. تفاصيل خطة الحكومة لتوسيع حجم الاقتصاد وزيادة النمو



تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة لخفض المديونية العامة، تقوم على تفكيك الديون وإعادة هيكلتها، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التوازن بين معدلات النمو والالتزامات المالية للدولة.

وتعتمد هذه الخطة على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المدروسة التي تهدف إلى تقليص أعباء الدين تدريجيًا، دون التأثير على معدلات التنمية أو متطلبات الإنفاق العام، مستفيدة من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عقب توقيع صفقة رأس الحكمة.



تحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن افتتاح مصنع جديد للطاقة غدًا في الصعيد، ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتلبية احتياجات الدولة في هذا المجال الحيوي.

طفرة في الاستثمار الصناعي

وأشار مدبولي إلى أن حجم الطلب على الاستثمار في الأراضي وإنشاء المصانع بلغ أعلى معدلاته خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية والتشريعية في مصر، ورغبتهم في الاستفادة من الفرص الصناعية المتاحة.

استعداد الدولة لتلبية احتياجات المستثمرين

وأكد رئيس الوزراء أن الاستثمارات التي تم تجهيزها لتلبية احتياجات المستثمرين تتجاوز 40 مليار جنيه، موضحًا أن الحكومة تعمل على تهيئة بنية تحتية قوية لتيسير إقامة المصانع وتشجيع الصناعات الجديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.