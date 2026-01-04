قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صدى البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح: مبروك لميس

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

عرض برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامية نهاد سمير على قناة صدى البلد، مقالا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، بعنوان: «مبروك لميس».

سر فوز الإعلامية لميس الحديدي 

فوز الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي بجائزة أفضل مذيعة لعام ٢٠٢٥ هو تكريم أراه مستحقًا لمسيرة مهنية طويلة عنوانها الاجتهاد والصبر والإيمان بقيمة ما تقدمه للناس.

 قد تكون شهادتي مجروحة، فهي صديقة غالية وعزيزة منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا،
ولميس التي أعرفها ليست مجرد وجه نراه على الشاشة، بل عقل يعمل باستمرار.

 سيدة لا تتوقف عن التعلم، تحترم جمهورها بصدق، وتتعامل مع كل حلقة وكأنها الأولى. 

تذاكر، تحضر، وتفكر كثيرا فيما ستقوله وكيف تقوله، إيمانًا منها بأن الكلمة مسؤولية، وأن الإعلام الحقيقي لا يُقاس بالصوت العالي، بل بقدرته على إضاءة العقول .
ما يميّز لميس الحديدي أنها لم تنجرف يومًا خلف التريند، ولم تُبدّل جلدها مع تغيّر المزاج العام، اختارت منذ البداية طريقًا أصعب.. أن تحافظ على مهنيتها، وأن تنحاز للعقل، ولحق الناس في الفهم.

 كانت أسئلتها دائمًا نابعة من ثقافة وقراءة ووعي، ولهذا استمر حضورها ثابتًا رغم تبدّل المشهد الإعلامي من حولها.
تابعت حفل تكريمها وكنت سعيدة بحفاوة الاستقبال والحب الذي أحاط بها استمعت إلى كلمات الصديق الإعلامي الكبير محمد هاني رئيس قناة النهار وهو يشيد بلميس وبمسيرتها الإعلامية وأن وجودها على خشبة المسرح إضافة للمهرجان، وأن اسمها مرتبط بالمهنية والصدق والاستمرارية.

وأكدت الإعلامية الكبيرة العزيزة هالة سرحان تقديرها للميس المرأة التي نجحت في مجالها متخطية كل الصعاب وأن هذا التكريم ليس مجرد جائزة، بل احتفاء بالمهنية والالتزام وعلى المستوى الإنساني، تظل لميس هي المرأة التي لم تُغيّرها الأضواء ولا المناصب، صادقة، تعرف متى تتكلم ومتى تكتفي بالصمت. 

مرت بتحديات مهنية كثيرة، واجهتها بهدوء وقوة، دون أن تفقد احترامها لنفسها أو للآخرين.

هذا التكريم اليوم هو تكريم لمذيعة وإعلامية نموذج لامرأة اختارت أن تدفع ثمن النجاح كاملًا، وأن تبقى أمينة لما تؤمن به.

 جائزة تكرّم طريقا اختارته واجتازته بنجاح هو طريق الالتزام والعمل الجاد، علي مدي سنوات عملها الإعلامي .

مبروك لميس هذا التقدير الذي يليق بمشوارك،
ومبروك لنا وجود إعلامية تعرف معني العمل الإعلامي وكيف تكسب جمهورها بأن تكون قوية وصادقة.

إلهام أبو الفتح صدي البلد لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

سيارات مستعملة سعرها 350 ألف جنيه

منها ريو وبيجو .. سيارات مستعملة سعرها 350 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2008

اشتري تويوتا كورولا 2008 بـ 500 ألف جنيه

سوزوكي سياز موديل 2022

سوق المستعمل.. سوزوكي سياز سيدان سعرها 600 ألف جنيه

بالصور

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد