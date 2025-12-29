قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود العسيلي: بعمل زي كريستيانو رونالدو.. وعمرو دياب بيشجعني جدا
مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
ترامب: على حماس نزع سلاحها بالكامل.. ومرحلة إعمار غزة قريبا
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال باطل
بعد واقعة الهروب من مصحة المريوطية.. ماذا عن الرقابة في مراكز العلاج؟
وزير صومالي سابق: إسرائيل تستهدف باب المندب لإرباك المشهد العربي
احذر.. عقوبات مشددة تنتظرك حال التلاعب بالأدوية وفقا للقانون
شعبة الذهب: نتوقع أن تصل الأوقية 5 آلاف دولار في الربع الأول 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

في نهاية 2025.. نهال طايل تشكر قناة صدى البلد وإلهام أبو الفتح على دعم برنامج تفاصيل

الكاتبة الصحفية الكبيرة إلهام أبو الفتح
الكاتبة الصحفية الكبيرة إلهام أبو الفتح
عبد الخالق صلاح

وجهت الإعلامية نهال طايل الشكر لكل من ساهم في نجاح برنامجها على قناة صدى البلد، مؤكدة أن عملها مع فريق البرنامج كان مصدر فخر كبير لها.

وأعربت عن تقديرها لإدارة قناة صدى البلد، موجهة الشكر لـ الكاتبة الصحفية الكبيرة إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، والكاتبة الصحفية غادة زين العابدين، نائب مدير البرامج، والكاتب الصحفي وليد رمضان، مدير البرامج مشيرة إلى دعمهم المتواصل طوال العام، وما قدموه من مساعدة لتطوير البرنامج وإثراء المحتوى الإعلامي.

وأشارت الإعلامية نهال طايل  خلال تقديم برنامجها "تفاصيل " المذاع على قناة "صدى البلد2" إلى أهمية دور مخرج البرنامج أحمد باجوري، واصفة إياه بالمخرج الموهوب والإنسان المهذب، قائلة: "شكرًا جدًا يا أستاذ، حقيقي شكراً لك يا أستاذ".

كما شكرت جميع زملائها في البرنامج، من بينهم أحمد سامي ومنتصر سليمان وحسن الحيني وأحمد شوشة وهنادي المليجي، مؤكدة أنهم أثبتوا جدارتهـم رغم الظروف الصعبة التي واجهتهم، ووصفتهم بالأبطال الذين يساهمون في نجاح البرنامج يومًا بعد يوم.

واختتمت حديثها بالتعبير عن حبها الكبير للقناة وفريق العمل، قائلة: "أودع عام من عمري هنا وأستقبل عام جديد، ربنا يكتب لي فيه العمر، والستر، ويحفظ لي دعوة والدي"، مؤكدة أن التجربة كانت مليئة بالخبرات القيمة التي أفادتها شخصيًا ومهنيًا.

نهاية 2025 صدى البلد إلهام أبو الفتح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

ترشيحاتنا

نتنياهو وترامب

نتنياهو: إسرائيل محظوظة جدًا بوجود ترامب على رأس الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تتعهد بملياري دولار لمساعدات الأمم المتحدة وسط تخفيضات حادة

الولايات المتحدة تتعهد بملياري دولار لمساعدات الأمم المتحدة وسط تخفيضات حادة

محافظ المركزي النمساوي يدعو بلاده للموافقة على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع "ميركوسور"

محافظ المركزي النمساوي يدعو بلاده للموافقة على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع "ميركوسور"

بالصور

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد