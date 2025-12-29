في نهاية 2025.. نهال طايل تشكر قناة صدى البلد وإلهام أبو الفتح على دعم برنامج تفاصيل

وجهت الإعلامية نهال طايل الشكر لكل من ساهم في نجاح برنامجها على قناة صدى البلد، مؤكدة أن عملها مع فريق البرنامج كان مصدر فخر كبير لها.

وأعربت عن تقديرها لإدارة قناة صدى البلد، موجهة الشكر لـ الكاتبة الصحفية الكبيرة إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، والكاتبة الصحفية غادة زين العابدين، نائب مدير البرامج، والكاتب الصحفي وليد رمضان، مدير البرامج مشيرة إلى دعمهم المتواصل طوال العام، وما قدموه من مساعدة لتطوير البرنامج وإثراء المحتوى الإعلامي.

وأشارت الإعلامية نهال طايل خلال تقديم برنامجها "تفاصيل " المذاع على قناة "صدى البلد2" إلى أهمية دور مخرج البرنامج أحمد باجوري، واصفة إياه بالمخرج الموهوب والإنسان المهذب، قائلة: "شكرًا جدًا يا أستاذ، حقيقي شكراً لك يا أستاذ".

كما شكرت جميع زملائها في البرنامج، من بينهم أحمد سامي ومنتصر سليمان وحسن الحيني وأحمد شوشة وهنادي المليجي، مؤكدة أنهم أثبتوا جدارتهـم رغم الظروف الصعبة التي واجهتهم، ووصفتهم بالأبطال الذين يساهمون في نجاح البرنامج يومًا بعد يوم.

واختتمت حديثها بالتعبير عن حبها الكبير للقناة وفريق العمل، قائلة: "أودع عام من عمري هنا وأستقبل عام جديد، ربنا يكتب لي فيه العمر، والستر، ويحفظ لي دعوة والدي"، مؤكدة أن التجربة كانت مليئة بالخبرات القيمة التي أفادتها شخصيًا ومهنيًا.