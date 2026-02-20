قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
جريمة في نهار رمضان.. مقتل شاب بطعنات غادرة أثناء فعاليات دورة رمضانيه لكرة القدم بطنطا
تركيزنا في الدوري.. 8 تصريحات نارية لـ توروب بعد إحتلال مركز الوصيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدنمارك تحتجز سفينة تحمل العلم الإيراني

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

 احتجزت السلطات البحرية الدنماركية حيث قامت بتفتيش سفينة حاويات راسية في المياه الإقليمية ترفع العلم الإيراني بسبب عدم تسجيلها بصورة صحيحة.

وذكرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن سفينة الحاويات تستخدم الاسم (نورا) وكانت ترفع علم جزر القمر.

 فيما صرحت  السلطات الدنماركية أن جزر القمر أخطرت كوبنهاجن بأنها لم تعثر على السفينة في سجلاتها.

وقالت السلطات: "السفينة محتجزة إلى أن تتمكن الدولة التي ترفع علمها من تقديم ما يثبت للسلطات البحرية الدنماركية أنها مسجلة ومعتمدة بشكل كامل"، مضيفة أنها ستجري تفتيشاً للسفينة قبل أن يتسنى إطلاق سراحها.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن السفينة (نورا) تشترك في نفس رقم المنظمة البحرية الدولية الذي تحمله مع سفينة كانت تسمى سابقاً (سيروس)، وهي سفينة حاويات مدرجة على قائمة العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وأرقام المنظمة البحرية الدولية هي هويات دائمة للسفن تظل دون تغيير بغض النظر عن تغييرات الأسماء أو تغييرات الأعلام.

الدنمارك إيران ‏‏العلم الإيراني إحتجاز سفينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

اسامة حسن

أسامة حسن يفتح النار على نجم الأهلي: بيلعب ازاي في الدوري الممتاز أنا هتجنن

سعر الذهب

سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

ترشيحاتنا

أمجد الحداد

بين حرارة النهار وبرودة الليل.. أخطاء شائعة تضعف مناعة الأطفال| فيديو

المسلسلات

بعد عودة علي الحجار ومنير.. ناقد فني: تترات رمضان أعادت الهيبة للأغنية الدرامية

أونروا

أونروا: أطفال غزة يعيشون ظروفا قاسية لا تصدق ويجب ضمان حقهم في التعليم لمساعدتهم في بناء مستقبلهم

بالصور

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد