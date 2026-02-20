الدنمارك تحتجز سفينة تحمل العلم الإيراني

احتجزت السلطات البحرية الدنماركية حيث قامت بتفتيش سفينة حاويات راسية في المياه الإقليمية ترفع العلم الإيراني بسبب عدم تسجيلها بصورة صحيحة.

وذكرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن سفينة الحاويات تستخدم الاسم (نورا) وكانت ترفع علم جزر القمر.

فيما صرحت السلطات الدنماركية أن جزر القمر أخطرت كوبنهاجن بأنها لم تعثر على السفينة في سجلاتها.

وقالت السلطات: "السفينة محتجزة إلى أن تتمكن الدولة التي ترفع علمها من تقديم ما يثبت للسلطات البحرية الدنماركية أنها مسجلة ومعتمدة بشكل كامل"، مضيفة أنها ستجري تفتيشاً للسفينة قبل أن يتسنى إطلاق سراحها.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن السفينة (نورا) تشترك في نفس رقم المنظمة البحرية الدولية الذي تحمله مع سفينة كانت تسمى سابقاً (سيروس)، وهي سفينة حاويات مدرجة على قائمة العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وأرقام المنظمة البحرية الدولية هي هويات دائمة للسفن تظل دون تغيير بغض النظر عن تغييرات الأسماء أو تغييرات الأعلام.