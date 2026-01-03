قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 3 يناير 2026
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

فوز الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي بجائزة أفضل مذيعة لعام ٢٠٢٥ هو تكريم أراه مستحقًا لمسيرة مهنية طويلة عنوانها الاجتهاد والصبر والإيمان بقيمة ما تقدمه للناس. قد تكون شهادتي مجروحة، فهي صديقة غالية وعزيزة منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا،

ولميس التي أعرفها  ليست مجرد وجه نراه على الشاشة، بل عقل يعمل باستمرار. سيدة لا تتوقف عن التعلم، تحترم جمهورها بصدق، وتتعامل مع كل حلقة وكأنها الأولى. تذاكر، تحضر، وتفكر كثيرا فيما ستقوله وكيف تقوله، إيمانًا منها بأن الكلمة مسؤولية، وأن الإعلام الحقيقي لا يُقاس بالصوت العالي، بل بقدرته على إضاءة العقول.

ما يميّز لميس الحديدي أنها لم تنجرف يومًا خلف التريند، ولم تُبدّل جلدها مع تغيّر المزاج العام. اختارت منذ البداية طريقًا أصعب.. أن تحافظ على مهنيتها، وأن تنحاز للعقل، ولحق الناس في الفهم. كانت أسئلتها دائمًا نابعة من ثقافة  وقراءة ووعي، ولهذا استمر حضورها ثابتًا رغم تبدّل المشهد الإعلامي من حولها.

تابعت حفل تكريمها وكنت سعيدة بحفاوة الاستقبال والحب الذي أحاط بها استمعت الي كلمات الصديق الإعلامي الكبير محمد هاني رئيس قناة النهار وهو يشيد بلميس وبمسيرتها الاعلامية وأن وجودها على خشبة المسرح إضافة للمهرجان، وأن اسمها مرتبط بالمهنية والصدق والاستمرارية.

وأكدت الإعلامية الكبيرة العزيزة هالة سرحان تقديرها للميس المرأة التي نجحت في مجالها متخطية كل الصعاب وأن هذا التكريم ليس مجرد جائزة، بل احتفاءً بالمهنية والالتزام
وعلى المستوى الإنساني، تظل لميس هي المرأة التي لم تُغيّرها الأضواء ولا المناصب.، صادقة، تعرف متى تتكلم ومتى تكتفي بالصمت. مرت بتحديات مهنية  كثيرة، واجهتها بهدوء وقوة، دون أن تفقد احترامها لنفسها أو للآخرين.

هذا التكريم اليوم هو تكريم لمذيعة وإعلامية نموذج لامرأة اختارت أن تدفع ثمن النجاح كاملًا، وأن تبقى أمينة لما تؤمن به. جائزة تكرّم طريقا اختارته واجتازته بنجاح هو طريق  الالتزام والعمل الجاد، علي مدي سنوات عملها الإعلامي.

مبروك لميس هذا التقدير الذي يليق بمشوارك،
ومبروك لنا وجود إعلامية تعرف معني العمل الإعلامي وكيف تكسب جمهورها بأن  تكون قوية وصادقة.

الهام ابو الفتح إلهام أبو الفتح صدى البلد لميس الحديدي لميس

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف موعد عودة أشرف بن شرقي لمران الأهلي

انجولا

مؤتمر صحفي لأنجولا عقب وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية

منتخب السنغال

فارق صادم في القيمة السوقية بين السنغال والسودان بكأس أمم إفريقيا 2025

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

