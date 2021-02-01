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برلمان

وزير المالية: مصر احتلت المركز الأول في مؤشر خفض المديونية..صور

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:41 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ان مصر احتلت المركز الأول في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالنسبة للناتج المحلي بنحو 18 % في عامين فقط، بعـد أن كانـت هذه النسـبة108 % نهاية يونيو 2017 ، وانخفضت إلي نحو 90.2 %بنهاية يونيو 2019 ، ثم واصلت الانخفاض لتصل الي 88 % غي نهاية يونيو 2020، رغم الاثار السلبية لجائجة فيروس كورونا المستجد، حيث كانت التوقعات أن يكون 82% من الناتج المحلي في 30/6/2020.

وأشار محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لعرض بيان الوزارة من تنفيذ برنامج  حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020)، إلي أن هذا التحسن يرجع إلي التطور الايجابي في المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي بجانب التسوية المالية بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات ، علي الرغم من كافة الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة علي جانبي الموارد والاستخدامات.

وقال إن مصر تصدرت المنطقة العربيـة والعديـد من دول العالم بمعدل نمـو 5.6 %، خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن أعلي المعدلات أيضا بين الأسواق الناشئة .

وأشار إلي أن مصر حققت ثاني أكبر معدل ننمو اقتصادي بين الاقتصادات الناشئة في العالم رغم جائجة كورونا في العام المالي 2019/2020.
وزير المالية: مصر احتلت المركز الأول في مؤشر خفض المديونية..صور
وزير المالية: مصر احتلت المركز الأول في مؤشر خفض المديونية..صور
وزير المالية: مصر احتلت المركز الأول في مؤشر خفض المديونية..صور
وزير المالية: مصر احتلت المركز الأول في مؤشر خفض المديونية..صور
وزير المالية: مصر احتلت المركز الأول في مؤشر خفض المديونية..صور
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