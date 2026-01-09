قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشفت التفاصيل.. نسرين ظواهرة: شيرين قللت من احترام رامي عياش
أول تعليق من الدوحة على استهداف السفارة القطرية في أوكرانيا
13 سيارة إطفاء و16 مصابا في حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية| صور
وظائف بالجملة في جامعة القاهرة 2026 | قدم الآن
الشوط الأول.. السنغال تتقدم على مالي 1-0 في ربع نهائي أمم أفريقيا
تعليق رحلات مصر للطيران إلى أسوان وأبوسمبل .. اعرف السبب
الجيش السوري: تدمير مستودع ذخيرة ضخم لـ قسد في حلب
دبلوماسيون أمريكيون يزورون فنزويلا لبحث إمكانية إعادة فتح سفارة واشنطن
إليمان نداي يتقدم لـ السنغال أمام مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
جدل مثير في مباراة مالي والسنغال بعد احتكاك داخل منطقة الجزاء ورفض ركلة جزاء
حسام موافي: الموبايل إدمان مثل المخدرات يجب تركه فورا.. فيديو
بعد 13 يوما .. الحكومة تزف خبرا سعيد للمصريين| تفاصيل
اقتصاد

سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 9-1-2026.. اعرف الدولار واليورو بكام

محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الصرف الأجنبي مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 9-1-2026 داخل السوق الرسمية.

استقرار العملات الأجنبية

وسجلت أسعار العملات الأجنبية في مقدمتها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني؛ ثباتاً في مواجهة الجنيه وخلال آخر تداول مسجل في الجهاز المصرفي منذ مساء أمس.

تعطل البنوك

وتعطل العمل في البنوك منذ أمس الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية داخل الجهاز المصرفي والتي تبدأ كل يوم جمعة وسبت من كل أسبوع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و47,33 جنيه للبيع.

اليورو اليوم

سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.1 جنيه للشراء و55.27 جنيه للبيع. 

الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 63.45 جنيه للشراء و63,64 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.03 جنيه للشراء و34.14 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.37 جنيه للشراء و7.39 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.67 جنيه للشراء و 4.68 جنيه للبيع.

الكرون السويدي 

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 59.19 جنيه للشراء و59.38 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي

وصل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه نحو 31.59 جنيه للشراء و31.7 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني 

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.1 جنيه للشراء و30.19 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.76 جنيه للشراء و6.78 جنيه للبيع.

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

