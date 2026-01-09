سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 9-1-2026.. اعرف الدولار واليورو بكام

يستمر استقرار سعر الصرف الأجنبي مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 9-1-2026 داخل السوق الرسمية.

استقرار العملات الأجنبية

وسجلت أسعار العملات الأجنبية في مقدمتها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني؛ ثباتاً في مواجهة الجنيه وخلال آخر تداول مسجل في الجهاز المصرفي منذ مساء أمس.

تعطل البنوك

وتعطل العمل في البنوك منذ أمس الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية داخل الجهاز المصرفي والتي تبدأ كل يوم جمعة وسبت من كل أسبوع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و47,33 جنيه للبيع.

اليورو اليوم

سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.1 جنيه للشراء و55.27 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 63.45 جنيه للشراء و63,64 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.03 جنيه للشراء و34.14 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.37 جنيه للشراء و7.39 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.67 جنيه للشراء و 4.68 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 59.19 جنيه للشراء و59.38 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي

وصل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه نحو 31.59 جنيه للشراء و31.7 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.1 جنيه للشراء و30.19 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.76 جنيه للشراء و6.78 جنيه للبيع.