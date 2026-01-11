مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن افتتاح مصنع جديد للطاقة غدًا في الصعيد، ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتلبية احتياجات الدولة في هذا المجال الحيوي.

طفرة في الاستثمار الصناعي

وأشار مدبولي إلى أن حجم الطلب على الاستثمار في الأراضي وإنشاء المصانع بلغ أعلى معدلاته خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية والتشريعية في مصر، ورغبتهم في الاستفادة من الفرص الصناعية المتاحة.

استعداد الدولة لتلبية احتياجات المستثمرين

وأكد رئيس الوزراء أن الاستثمارات التي تم تجهيزها لتلبية احتياجات المستثمرين تتجاوز 40 مليار جنيه، موضحًا أن الحكومة تعمل على تهيئة بنية تحتية قوية لتيسير إقامة المصانع وتشجيع الصناعات الجديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.

دعم القطاع الصناعي والطاقة

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها، حيث تهدف المصانع الجديدة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى دعم التصدير في المستقبل القريب.