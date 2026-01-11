خبير: استقرار مصر يجعلها قادرة على معالجة ملف الديون| فيديو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
مرموش المشاغب وصلاح القائد.. كيف روض الفراعنة الكبار أفيال كوت ديفوار؟
منار عبد العظيم

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري كان يواجه تحديات ومشكلات كبيرة قبل صفقة رأس الحكمة، إلا أن الدولة بدأت في اتخاذ إجراءات جادة للإصلاح الاقتصادي أسهمت في تحسين الأوضاع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح جاب الله خلال صباح البلد أن الاستقرار الذي تشهده الدولة المصرية حاليًا جعلها قادرة على الحديث بوضوح عن ملف الديون وكيفية التحكم فيها، بعدما كان التركيز في السابق منصبًا بشكل أساسي على معدلات التضخم وتأثيرها على الاقتصاد.

 


خطة تدريجية للسيطرة على الديون

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن حجم الدين ارتفع سواء كرقم أو كنسبة، نتيجة الظروف الخارجية والتحديات العالمية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي حاليًا هو السيطرة على الدين من خلال خطة واضحة لسداده بشكل تدريجي.

وشدد جاب الله على أن الأهم ليس فقط خفض الدين، وإنما أن يكون متناسبًا مع حجم وقدرات الاقتصاد المصري، بما يضمن الاستدامة المالية ودعم مسيرة النمو خلال المرحلة المقبلة.

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

